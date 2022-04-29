29 апреля 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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29 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.05 по 08.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|02.05.2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Март 2022
|02.05.2022
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Март 2022
|02.05.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Апрель 2022
|02.05.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Апрель 2022
|02.05.2022
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Март 2022
|03.05.2022
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Апрель 2022
|03.05.2022
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Март 2022
|03.05.2022
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Март 2022
|03.05.2022
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2022
|03.05.2022
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Март 2022
|04.05.2022
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Март 2022
|04.05.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|04.05.2022
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Март 2022
|04.05.2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Март 2022
|04.05.2022
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Апрель 2022
|04.05.2022
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Март 2022
|04.05.2022
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Апрель 2022
|04.05.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 апреля
|04.05.2022
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Май 2022
|05.05.2022
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Март 2022
|05.05.2022
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Май 2022
|05.05.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 апреля
|05.05.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 апреля
|06.05.2022
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Март 2022
|06.05.2022
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Март 2022
|06.05.2022
|15:30
|Безработица в Канаде
|Апрель 2022
|06.05.2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Апрель 2022
|06.05.2022
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|I квартал 2022
|06.05.2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Апрель 2022
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