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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2562,6 млрд руб.
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29 апреля 2022 года 10:08
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2562,6 млрд руб.
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29 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2562,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2816,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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29 апреля 2022 года 15:04
В 1-м квартале чистая прибыль американской корпорации Honeywell International Inc. сократилась до $1,13 млрд, или $1,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,45 млрд, или $2,03 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в сообщении компании,... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:56
Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в пятницу, последовав за динамикой фондового рынка США. При этом биржи Японии были закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:48
В отчете ExxonMobil за 1-й квартал отображен убыток, вызванный выходом из проекта "Сахалин-1", в размере $3,4 млрд. "Компания прекращает деятельность на предприятии "Сахалин-1" ("Сахалин"). Как оператор Сахалина, компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасности... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:39
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Тинькофф банка, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка продолжает действовать на... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:39
В ходе торгов в пятницу цена биткойна повышается благодаря позитивным квартальным результатам крупных американских компаний, сообщает Bloomberg. Котировка биткойна в ходе сессии поднималась на 3,2% - до $40,366 тыс. "Биткойн вступил в период консолидации,... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:36
ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также технический дефолт при выплате 29-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше
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Курс евро упал в ходе сегодняшних торгов на "Московской бирже" до 74 руб./EUR1 впервые с 5 марта 2020 года; доллар также заметно снижается. Рубль в ходе дневных торгов 29 апреля возобновил укрепление в основных валютных парах после локальной паузы в самом начале... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:25
Средняя ключевая ставка в 2022 году, по прогнозу Банка России, составит 12,5-14%, в 2023 году - 9-11%, в 2024 году - 6-8%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. С учетом того, что с 1 января по 3 мая 2022 года средняя ключевая ставка равна... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:19
"Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Полёты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы уде открыта, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. В начале марта... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:12
Центральный банк РФ прогнозирует, что по итогам 2022 г. темпы кредитования юридических лиц могут быть в диапазоне от 0 до 5%, динамика темпов розничного кредитования может колебаться от падения на 4% до роста в 1%, следует из среднесрочного прогноза, который был опубликован по... читать дальше
.29 апреля 2022 года 14:08
По итогам 1-го квартала т.г. прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ составила 133,4 млрд руб., что в 10,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла в 2,2 раза - до 723,2 млрд руб., себестоимость продаж...
.29 апреля 2022 года 14:02
Российский рубль слегка укрепился по отношению к доллару и евро после сообщения Банка России о снижении ключевой ставки сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых. Курс доллара США составил 70,9 руб. в 13:31 мск, что на 17 копеек ниже уровня до сообщения от ЦБ РФ по... читать дальше
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29 апреля 2022 года 13:55
ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 18-23%. "В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы и составит 18,0–23,0% по итогам 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой... читать дальше
.29 апреля 2022 года 13:50
Владельцы облигаций OR Group серий 001P-01 и 001P-02 могут требовать досрочного погашения бумаг из-за нарушения ковенантов по отчетности
Владельцы облигаций ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") серий 001P-01 и 001P-02 получили право требования досрочного погашения принадлежащих им облигаций в связи с нарушением ковенантов по отчетности МСФО, говорится в сообщениях компании. В частности, поводом для... читать дальше
.29 апреля 2022 года 13:47
Законопроект о майнинге цифровых валют, который вводит в российское законодательное поле определение майнинг-пула, операторов майнинга и предполагает годовую амнистию для добытчиков криптовалюты в РФ, внесен в Госдуму. Документ (N116366-8) опубликован в электронной базе... читать дальше
.29 апреля 2022 года 13:43
Цены на нефть ускорили темпы подъема днем в пятницу. Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти, пишет Trading Economics. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что... читать дальше
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