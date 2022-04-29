Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2562,6 млрд руб.

29 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2562,6 млрд руб.

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В 1-м квартале чистая прибыль американской корпорации Honeywell International Inc. сократилась до $1,13 млрд, или $1,64 в расчете на акцию, по сравнению с $1,45 млрд, или $2,03 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в сообщении компании,... Как говорится в сообщении компании,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на торгах в пятницу, последовав за динамикой фондового рынка США. При этом биржи Японии были закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва и начала японской Золотой... читать дальше

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В отчете ExxonMobil за 1-й квартал отображен убыток, вызванный выходом из проекта "Сахалин-1", в размере $3,4 млрд. "Компания прекращает деятельность на предприятии "Сахалин-1" ("Сахалин"). Как оператор Сахалина, компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасности... "Компания прекращает деятельность на предприятии "Сахалин-1" ("Сахалин"). Как оператор Сахалина, компания по-прежнему уделяет особое внимание безопасности... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности Тинькофф банка, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг банка продолжает действовать на... Рейтинг банка продолжает действовать на... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу цена биткойна повышается благодаря позитивным квартальным результатам крупных американских компаний, сообщает Bloomberg. Котировка биткойна в ходе сессии поднималась на 3,2% - до $40,366 тыс. Котировка биткойна в ходе сессии поднималась на 3,2% - до $40,366 тыс. "Биткойн вступил в период консолидации,... "Биткойн вступил в период консолидации,... читать дальше

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ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии 001Р-04 на 13,56 млн рублей, а также технический дефолт при выплате 29-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, говорится в сообщениях... читать дальше

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Курс евро упал в ходе сегодняшних торгов на "Московской бирже" до 74 руб./EUR1 впервые с 5 марта 2020 года; доллар также заметно снижается. Рубль в ходе дневных торгов 29 апреля возобновил укрепление в основных валютных парах после локальной паузы в самом начале... читать дальше

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Средняя ключевая ставка в 2022 году, по прогнозу Банка России, составит 12,5-14%, в 2023 году - 9-11%, в 2024 году - 6-8%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. С учетом того, что с 1 января по 3 мая 2022 года средняя ключевая ставка равна... С учетом того, что с 1 января по 3 мая 2022 года средняя ключевая ставка равна... читать дальше

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"Аэрофлот" c 6 мая возобновляет регулярные рейсы в Анталью и Стамбул. Полёты в эти города будут выполняться до двух раз в день на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Продажа билетов на рейсы уде открыта, сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. В начале марта... В начале марта... читать дальше

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Центральный банк РФ прогнозирует, что по итогам 2022 г. темпы кредитования юридических лиц могут быть в диапазоне от 0 до 5%, динамика темпов розничного кредитования может колебаться от падения на 4% до роста в 1%, следует из среднесрочного прогноза, который был опубликован по... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ составила 133,4 млрд руб., что в 10,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период выросла в 2,2 раза - до 723,2 млрд руб., себестоимость продаж... Выручка за отчетный период выросла в 2,2 раза - до 723,2 млрд руб., себестоимость продаж...

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Российский рубль слегка укрепился по отношению к доллару и евро после сообщения Банка России о снижении ключевой ставки сразу на 300 базисных пунктов - до 14% годовых. Курс доллара США составил 70,9 руб. в 13:31 мск, что на 17 копеек ниже уровня до сообщения от ЦБ РФ по... Курс доллара США составил 70,9 руб. в 13:31 мск, что на 17 копеек ниже уровня до сообщения от ЦБ РФ по... читать дальше

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Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 18-23% ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 18-23%. "В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы и составит 18,0–23,0% по итогам 2022 года. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой... читать дальше

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Владельцы облигаций ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") серий 001P-01 и 001P-02 получили право требования досрочного погашения принадлежащих им облигаций в связи с нарушением ковенантов по отчетности МСФО, говорится в сообщениях компании. В частности, поводом для... В частности, поводом для... читать дальше

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Законопроект о майнинге цифровых валют, который вводит в российское законодательное поле определение майнинг-пула, операторов майнинга и предполагает годовую амнистию для добытчиков криптовалюты в РФ, внесен в Госдуму. Документ (N116366-8) опубликован в электронной базе... Документ (N116366-8) опубликован в электронной базе... читать дальше

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Цены на нефть ускорили темпы подъема днем в пятницу. Подъему цен способствуют растущие ожидания того, что ЕС продвинется в вопросе запрета импорта российской нефти, пишет Trading Economics. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники сообщило, что... читать дальше

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