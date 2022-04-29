Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 765,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2590,21 млрд руб.

29 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 апреля составили по Российской Федерации 765,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 648,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 961,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 863,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 апреля составили 2590,21 млрд руб. против 2820,84418 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.