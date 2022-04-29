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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 72,2953 руб., курс евро - в размере 75,3117 руб.
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29 апреля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 72,2953 руб., курс евро - в размере 75,3117 руб.
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29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 72,2953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,11 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 75,3117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,07 коп.
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30 апреля 2022 года 18:27
Евросоюз намерен предложить странам ввести полный запрет на российскую нефть к концу этого года и отключить ряд банков РФ, включая Сбербанк, от SWIFT, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен... читать дальше
.30 апреля 2022 года 17:58
Первый туристический чартер туроператора "Интурист" приземлился в аэропорту Махачкалы в Дагестане, чартерные рейсы в регион выполняет авиакомпания Red Wings, сообщила пресс-служба Ростуризма. "Еще одна новинка сезона - чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл... читать дальше
.30 апреля 2022 года 17:34
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов, сообщается на сайте правительства. "Высвобожденные средства бизнес сможет направить на текущие расходы, связанные с... читать дальше
.30 апреля 2022 года 16:42
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета средств на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов социальной инфраструктуры в трех регионах Дальневосточного федерального округа, сообщается на сайте правительства... читать дальше
.30 апреля 2022 года 15:37
Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. тонн. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте российского правительства. Решение будет действовать до... читать дальше
.30 апреля 2022 года 14:46
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение правительства об участии Туркменистана в увеличении общего капитала Исламского банка развития (ИБР), сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" в субботу. "Участие в процессе наращивания общего... читать дальше
.30 апреля 2022 года 13:54
Китайская страховая компания Ping An Insurance, являющаяся крупнейшим акционером HSBC Holdings Plc, призывает разделить операции британского банка, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Ping An представила свой план на рассмотрение совета директоров... читать дальше
.30 апреля 2022 года 12:56
Валовой внутренний продукт Литвы в январе-марте этого года вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и в сопоставимых ценах составил 14,2 млрд евро, сообщил Департамент статистики со ссылкой на предварительные данные. В первом квартале 2022 года по... читать дальше
.30 апреля 2022 года 12:18
Минфин США разрешит платежному агенту перевод выплат по двум выпускам суверенных евробондов РФ, платежи по которым в валюте были осуществлены за счет внутренних резервов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского... читать дальше
.30 апреля 2022 года 11:53
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7,3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 2,5 тыс. человек, скончались 157 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 30 апреля в РФ выявлено 7... читать дальше
.30 апреля 2022 года 11:44
В Москве рассчитывают к 2024 году выйти на показатели товарооборота с Китаем в $200 млрд, заявил директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. "Мы нацелены на реализацию поставленной главами государств цели по доведению двустороннего товарооборота до 200 млрд... читать дальше
.30 апреля 2022 года 11:15
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 513 млн 83 тыс. 671, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 234 тыс. 29... читать дальше
.30 апреля 2022 года 10:58
Ритейлер "Магнит" в 1-м квартале 2022 года получил 10,905 млрд чистой прибыли против 10,875 млрд годом ранее (показатели по стандарту IAS 17). EBITDA "Магнита" выросла на 36,1%, до 37,662 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,9% против 7% годом... читать дальше
.30 апреля 2022 года 10:31
Сбербанк с 1 мая 2022 года снизит ставки по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке, говорится в сообщении банка. Ставки по этим программам будут начинаться от 13,9% (сейчас - от 16,9%). Банк отмечает, что... читать дальше
.30 апреля 2022 года 10:17
Пониженные ставки по налогу на прибыль, которые подлежат зачислению в региональные бюджеты, могут применяться до 1 января 2024 г., следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных парламента. Согласно... читать дальше
.30 апреля 2022 года 10:04
Финский производитель продуктов питания Raisio подписал соглашение о продаже своей российской "дочки" ООО "Райсио Ньютришен" компании "Копэкер Агро". "Решение (о продаже бизнеса в РФ) было основано на стратегической оценке", начатой сразу после операции России на Украине в конце... читать дальше
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