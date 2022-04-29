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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 72,2953 руб., курс евро - в размере 75,3117 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте составил 3%
В марте рост промпроизводства в РФ замедлился до 3% после 6,3% в феврале сообщил Росстат. В январе-марте показатель повысился на 5,9%. В среднем аналитики ожидали снижение на 0,8%
 
Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 18-23%
ЦБ РФ прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 18-23%. "В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы и составит 18,0–23,0% по итогам 2022 года. По прогнозу Банка...
 
Бизнесу удалось наладить поставки автозапчастей по ряду марок
Бизнесу удалось решить проблему прекращения поставок оригинальных запчастей по ряду марок автомобилей и дефицита некоторых деталей. Поставки аналогов в Россию наладили через Турцию, сообщили "Известиям" во Всероссийском союзе страховщиков. Там...
 
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
С 1 мая россиян ожидает ряд нововведений, в частности, новые детские выплаты, пишут "Известия" в традиционном обзоре. Новая выплата для малообеспеченных семей начнет действовать в России с 1 мая: ее смогут получить родители с детьми в возрасте от 8...
 
29 апреля 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 72,2953 руб., курс евро - в размере 75,3117 руб.

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29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 72,2953 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 58,11 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 75,3117 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 61,07 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
30 апреля 2022 года 18:27
ЕС намерен ввести запрет на российскую нефть к концу года и отключить ряд банков от SWIFT
Евросоюз намерен предложить странам ввести полный запрет на российскую нефть к концу этого года и отключить ряд банков РФ, включая Сбербанк, от SWIFT, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"По информации осведомленных источников, Европейский Союз намерен...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 17:58
Стартовала чартерная программа из Москвы в Дагестан
Первый туристический чартер туроператора "Интурист" приземлился в аэропорту Махачкалы в Дагестане, чартерные рейсы в регион выполняет авиакомпания Red Wings, сообщила пресс-служба Ростуризма.

"Еще одна новинка сезона - чартеры на Кавказ, первый туристический рейс прибыл...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 17:34
Правительство продлило сроки уплаты страховых взносов для широкого перечня организаций
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов, сообщается на сайте правительства.

"Высвобожденные средства бизнес сможет направить на текущие расходы, связанные с...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 16:42
Правительство направит еще более 1,7 млрд рублей на социальное развитие регионов Дальнего Востока
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из федерального бюджета средств на строительство, капитальный ремонт и модернизацию объектов социальной инфраструктуры в трех регионах Дальневосточного федерального округа, сообщается на сайте правительства...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 15:37
Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз минеральных удобрений
Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тыс. тонн. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте российского правительства. Решение будет действовать до...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 14:46
Туркменистан намерен участвовать в увеличении капитала Исламского банка развития - Бердымухамедов
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение правительства об участии Туркменистана в увеличении общего капитала Исламского банка развития (ИБР), сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" в субботу. "Участие в процессе наращивания общего...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 13:54
Крупнейший акционер HSBC выступил с призывом разделить операции банка
Китайская страховая компания Ping An Insurance, являющаяся крупнейшим акционером HSBC Holdings Plc, призывает разделить операции британского банка, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, Ping An представила свой план на рассмотрение совета директоров...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 12:56
В 1-м квартале экономика Литвы выросла на 4,1%
Валовой внутренний продукт Литвы в январе-марте этого года вырос на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и в сопоставимых ценах составил 14,2 млрд евро, сообщил Департамент статистики со ссылкой на предварительные данные.

В первом квартале 2022 года по...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 12:18
Минфин США одобрил выплату по евробондам РФ в долларах за счет внутренних резервов
Минфин США разрешит платежному агенту перевод выплат по двум выпускам суверенных евробондов РФ, платежи по которым в валюте были осуществлены за счет внутренних резервов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американского...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 11:53
В России за сутки COVID-19 заболели 7,3 тыс. человек, 157 пациентов скончались
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7,3 тыс. случаев, госпитализированы за сутки 2,5 тыс. человек, скончались 157 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 30 апреля в РФ выявлено 7...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 11:44
Россия рассчитывает к 2024 году довести товарооборот с Китаем до $200 млрд - МИД РФ
В Москве рассчитывают к 2024 году выйти на показатели товарооборота с Китаем в $200 млрд, заявил директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. "Мы нацелены на реализацию поставленной главами государств цели по доведению двустороннего товарооборота до 200 млрд...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 11:15
Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 513 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 513 млн 83 тыс. 671, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 234 тыс. 29...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 10:58
Выручка "Магнита" в 1-м квартале увеличилась на 37,7%
Ритейлер "Магнит" в 1-м квартале 2022 года получил 10,905 млрд чистой прибыли против 10,875 млрд годом ранее (показатели по стандарту IAS 17).

EBITDA "Магнита" выросла на 36,1%, до 37,662 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 6,9% против 7% годом...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 10:31
Сбербанк с 1 мая снизит ставки по базовым ипотечным продуктам
Сбербанк с 1 мая 2022 года снизит ставки по базовым ипотечным продуктам, в том числе на новостройки и приобретение жилья на вторичном рынке, говорится в сообщении банка.

Ставки по этим программам будут начинаться от 13,9% (сейчас - от 16,9%).

Банк отмечает, что...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 10:17
Пониженные ставки по налогу на прибыль для региональных бюджетов могут продлить до 2024 ода
Пониженные ставки по налогу на прибыль, которые подлежат зачислению в региональные бюджеты, могут применяться до 1 января 2024 г., следует из правительственного законопроекта, внесенного в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.

Согласно...    читать дальше
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30 апреля 2022 года 10:04
Финский производитель продуктов питания Raisio продает свою "дочку" в России
Финский производитель продуктов питания Raisio подписал соглашение о продаже своей российской "дочки" ООО "Райсио Ньютришен" компании "Копэкер Агро". "Решение (о продаже бизнеса в РФ) было основано на стратегической оценке", начатой сразу после операции России на Украине в конце...    читать дальше
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