Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,9697 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8616 руб., максимальный - 11,2878 руб. Было заключено 14593 сделки. Объем торгов составил 13658,36 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,15 руб. за юань.

28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9697 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44614,128 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 729,140 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9697 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8616 руб., максимальный - 11,2878 руб. Было заключено 14593... Минимальный курс юаня составил 10,8616 руб., максимальный - 11,2878 руб. Было заключено 14593... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3343 руб. Минимальный курс евро составил 74,3525 руб., максимальный - 75,84 руб. Было заключено 10539... Минимальный курс евро составил 74,3525 руб., максимальный - 75,84 руб. Было заключено 10539... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,262 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,7 руб., максимальный - 72,78 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,7 руб., максимальный - 72,78 руб. Было заключено... читать дальше

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Квота на экспорт карбамида из России до 31 мая будет увеличена еще на 435 тыс. тонн. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом РФ, опубликован на портале regulation.gov.ru. "В соответствии с решениями, принятыми 28 апреля 2022 г.... "В соответствии с решениями, принятыми 28 апреля 2022 г.... читать дальше

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Компания "Интеррос" объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Сделка получила одобрение ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе "Интерроса". Ее параметры в сообщении не раскрыты. "Интерросу" не потребуется выставлять оферту миноритариям TCS, сообщил источник, знакомый... читать дальше

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адельцы бессрочных субординированных облигаций Экспобанка серии 02ВК дали согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, 11 апреля совет директоров Экспобанка принял решение добавить... Как сообщалось, 11 апреля совет директоров Экспобанка принял решение добавить... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги уверенным ростом, к вечеру развернулся вниз на фоне фиксации прибыли игроками после трехдневного коррекционного роста в условиях относительного затишья западной риторики в отношении санкций против РФ. Индекс МосБиржи после скачка днем выше 2500... читать дальше

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CNOOC Ltd., крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая, в первом квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое благодаря росту добычи и цен. Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте подскочила на 131,7% и составила 34,3 млрд юаней... читать дальше

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Китайская экономика в данный момент находится в наихудшем состоянии за последние 30 лет, считает основатель и глава одной из крупнейших в Азии частных инвесткомпаний PAG Вэйцзянь Шань. "Мнение рынка относительно китайских акций также является самым низким за 30 лет", - приводит... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" 28 апреля с 18:30 до 19:30 МСК проводит сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-07R, говорится в сообщении компании. Параметры займа пока не раскрываются. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступает Газпромбанк. Организатором выступает Газпромбанк. Техразмещение предварительно запланировано... Техразмещение предварительно запланировано... читать дальше

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Российским экспортерам могут разрешить получать экспортную выручку от нерезидентов по внешнеторговым контрактам в наличной иностранной валюте или в наличных российских рублях с последующим зачислением ее на счета в уполномоченных банках. Это предусматривает... Это предусматривает... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в четвертом квартале 2021 года выросла в 1,5 раза и составила 542,772 млрд рублей против 353,719 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года, сообщила компания. Опубликованный результат при этом оказался... Опубликованный результат при этом оказался... читать дальше

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щее собрание участников ООО "Сэтл групп" единогласно утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Первая... Первая... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5851 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2657 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,95 руб., максимальный - 72,7125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,95 руб., максимальный - 72,7125 руб. Было... читать дальше

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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) и составила 5,1%, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Несмотря на снижение, уровень ставки по-прежнему близок к... читать дальше

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