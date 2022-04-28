Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,3162 руб.

Минимальный курс евро составил 74,35 руб., максимальный - 75,795 руб. Была заключена 9101 сделка. Объем торгов составил 36881,35 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,97 руб. за евро.

28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7351 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3162 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44614,128 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 729,140 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1545 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,9697 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8616 руб., максимальный - 11,2878 руб. Было заключено 14593... Минимальный курс юаня составил 10,8616 руб., максимальный - 11,2878 руб. Было заключено 14593... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3343 руб. Минимальный курс евро составил 74,3525 руб., максимальный - 75,84 руб. Было заключено 10539... Минимальный курс евро составил 74,3525 руб., максимальный - 75,84 руб. Было заключено 10539... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6040 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,262 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,7 руб., максимальный - 72,78 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,7 руб., максимальный - 72,78 руб. Было заключено... читать дальше

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Квота на экспорт карбамида из России до 31 мая будет увеличена еще на 435 тыс. тонн. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпромторгом РФ, опубликован на портале regulation.gov.ru. "В соответствии с решениями, принятыми 28 апреля 2022 г.... "В соответствии с решениями, принятыми 28 апреля 2022 г.... читать дальше

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Компания "Интеррос" объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Сделка получила одобрение ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе "Интерроса". Ее параметры в сообщении не раскрыты. "Интерросу" не потребуется выставлять оферту миноритариям TCS, сообщил источник, знакомый... читать дальше

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адельцы бессрочных субординированных облигаций Экспобанка серии 02ВК дали согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске ценных бумаг, говорится в сообщении кредитной организации. Как сообщалось, 11 апреля совет директоров Экспобанка принял решение добавить... Как сообщалось, 11 апреля совет директоров Экспобанка принял решение добавить... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги уверенным ростом, к вечеру развернулся вниз на фоне фиксации прибыли игроками после трехдневного коррекционного роста в условиях относительного затишья западной риторики в отношении санкций против РФ. Индекс МосБиржи после скачка днем выше 2500... читать дальше

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CNOOC Ltd., крупнейшая по объемам добычи нефти и газа на шельфе компания Китая, в первом квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое благодаря росту добычи и цен. Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в январе-марте подскочила на 131,7% и составила 34,3 млрд юаней... читать дальше

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Китайская экономика в данный момент находится в наихудшем состоянии за последние 30 лет, считает основатель и глава одной из крупнейших в Азии частных инвесткомпаний PAG Вэйцзянь Шань. "Мнение рынка относительно китайских акций также является самым низким за 30 лет", - приводит... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" 28 апреля с 18:30 до 19:30 МСК проводит сбор заявок на выпуск облигаций серии 002P-07R, говорится в сообщении компании. Параметры займа пока не раскрываются. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступает Газпромбанк. Организатором выступает Газпромбанк. Техразмещение предварительно запланировано... Техразмещение предварительно запланировано... читать дальше

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Российским экспортерам могут разрешить получать экспортную выручку от нерезидентов по внешнеторговым контрактам в наличной иностранной валюте или в наличных российских рублях с последующим зачислением ее на счета в уполномоченных банках. Это предусматривает... Это предусматривает... читать дальше

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Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в четвертом квартале 2021 года выросла в 1,5 раза и составила 542,772 млрд рублей против 353,719 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года, сообщила компания. Опубликованный результат при этом оказался... Опубликованный результат при этом оказался... читать дальше

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щее собрание участников ООО "Сэтл групп" единогласно утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 100 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Первая... Первая... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5851 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2657 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,95 руб., максимальный - 72,7125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,95 руб., максимальный - 72,7125 руб. Было... читать дальше

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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США за неделю, завершившуюся 28 апреля, снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) и составила 5,1%, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Несмотря на снижение, уровень ставки по-прежнему близок к... читать дальше

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