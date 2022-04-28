Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0094 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,8897 руб., максимальный - 11,114 руб. Было заключено 1443 сделки. Объем торгов составил 3065,76 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,9999 руб. за юань.

28 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0094 руб.

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Минфин РФ предлагает разрешить широкому кругу компаний с 1 января 2023 года ограничивать доступ к своей отчетности в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) за любой период, а не только за 2019-2021 годы. Такая возможность устанавливается в... читать дальше

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Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. отчитался о росте чистой прибыли в январе-марте до 1,401 трлн корейских вон ($1,11 млрд) по сравнению с 1,169 трлн вон за аналогичный период годом ранее. Рост показателя за 1-й квартал 2002 года составил... читать дальше

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ПАО "Русал Братск" приобрело по оферте 2 млн 457,410 тыс. облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 16,38%... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 16,38%... читать дальше

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Планы дальнейшей работы иностранных автоконцернов в России должны проясниться к началу лета, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров. Отвечая на вопрос о дальнейшей работе иностранных автопроизводителей в РФ, министр сказал: "мы рассчитываем, что в течение максимум... читать дальше

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Бразильская Vale, крупнейший производитель железной руды и никеля в мире, в 1-м квартале сократила скорректированную EBITDA на 7% к предыдущему кварталу, до $6,4 млрд, сообщила компания. Маржа по скорректированной EBITDA составила 57% против 36% годом... Маржа по скорректированной EBITDA составила 57% против 36% годом... читать дальше

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ПАО "Юнипро" в первом квартале 2022 г. получило чистый убыток в 18,7 млрд руб. против чистой прибыли 3,7 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Выручка составила 30,6 млрд руб. (+29,4%). Выручка составила 30,6 млрд руб. (+29,4%). Себестоимость продаж увеличилась на 14%, до 21,1 млрд... Себестоимость продаж увеличилась на 14%, до 21,1 млрд... читать дальше

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Столичная экономика на данный момент стабильна, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. По его словам, отмечается рост ряда показателей в различных сферах. "Экономика Москвы достаточно диверсифицированная и... "Экономика Москвы достаточно диверсифицированная и... читать дальше

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Китай снизит импортные пошлины на уголь до нуля с 1 мая по 31 марта 2023 года, говорится в сообщении министерства финансов страны. В настоящее время ввозные пошлины колеблются от 3% до 6% в зависимости от типа угля. В настоящее время ввозные пошлины колеблются от 3% до 6% в зависимости от типа угля. Эта мера должна способствовать наращиванию... Эта мера должна способствовать наращиванию... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0094 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8897 руб., максимальный - 11,114 руб. Было заключено 1443... Минимальный курс юаня составил 10,8897 руб., максимальный - 11,114 руб. Было заключено 1443... читать дальше

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Ситуация с безработицей в столице стабилизировалась, ее уровень - менее 0,5%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. "Если говорить о безработице, то сейчас показатели стабильны, уровень безработицы составляет... "Если говорить о безработице, то сейчас показатели стабильны, уровень безработицы составляет... читать дальше

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Сегодня, в один из самых напряженных дней в этом сезоне квартальных отчетностей, фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют резкий подъем. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:20 мск увеличился на 1,24% и составил 449,84... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:20 мск увеличился на 1,24% и составил 449,84... читать дальше

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Чистая прибыль британского банка Barclays Plc в первом квартале 2022 года сократилась на 18% и составила и 1,404 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) по сравнению с 1,704 млрд фунтов стерлингов годом ранее. Падение показателя банк объясняет отчислениями на судебные издержки в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 тыс. 681 случай, госпитализированы за сутки 2 тыс. 596 человек (снижение по сравнению с предшествующими сутками на 13%), скончались 166 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше

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В январе-марте 2022 года ПАО "ТГК-1" получило чистую прибыль по РСБУ в размере 6,712 млрд рублей, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,2% - до 33,925 млрд рублей. Выручка выросла на 7,2% - до 33,925 млрд рублей. Как отмечается в сообщении... Как отмечается в сообщении... читать дальше

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Интернет-компания VK по итогам 1-го квартала 2022 года нарастила выручку на 9% (год к году) - до 30,9 млрд рублей, говорится в управленческой отчетности компании на основе МСФО. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде сократилась на 51% - до 2,96 млрд... Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде сократилась на 51% - до 2,96 млрд... читать дальше

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"Газпром" планирует в 2022 году добыть 494,4 млрд куб. м газа, сообщил в интервью журналу "Газпром" зампред правления концерна Виталий Маркелов. "План по добыче газа на 2022 год утвержден в объеме 494,4 млрд куб. м", - сказал он. В своем традиционном апрельском... В своем традиционном апрельском... читать дальше

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