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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2816,9 млрд руб.
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28 апреля 2022 года 09:57
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2816,9 млрд руб.
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28 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2816,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1859 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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28 апреля 2022 года 12:46
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Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. отчитался о росте чистой прибыли в январе-марте до 1,401 трлн корейских вон ($1,11 млрд) по сравнению с 1,169 трлн вон за аналогичный период годом ранее. Рост показателя за 1-й квартал 2002 года составил... читать дальше
.28 апреля 2022 года 12:36
ПАО "Русал Братск" приобрело по оферте 2 млн 457,410 тыс. облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 16,38%... читать дальше
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Бразильская Vale, крупнейший производитель железной руды и никеля в мире, в 1-м квартале сократила скорректированную EBITDA на 7% к предыдущему кварталу, до $6,4 млрд, сообщила компания. Маржа по скорректированной EBITDA составила 57% против 36% годом... читать дальше
.28 апреля 2022 года 12:19
ПАО "Юнипро" в первом квартале 2022 г. получило чистый убыток в 18,7 млрд руб. против чистой прибыли 3,7 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании. Выручка составила 30,6 млрд руб. (+29,4%). Себестоимость продаж увеличилась на 14%, до 21,1 млрд... читать дальше
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Столичная экономика на данный момент стабильна, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. По его словам, отмечается рост ряда показателей в различных сферах. "Экономика Москвы достаточно диверсифицированная и... читать дальше
.28 апреля 2022 года 12:05
Китай снизит импортные пошлины на уголь до нуля с 1 мая по 31 марта 2023 года, говорится в сообщении министерства финансов страны. В настоящее время ввозные пошлины колеблются от 3% до 6% в зависимости от типа угля. Эта мера должна способствовать наращиванию... читать дальше
.28 апреля 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1479 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0094 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8897 руб., максимальный - 11,114 руб. Было заключено 1443... читать дальше
.28 апреля 2022 года 11:55
Ситуация с безработицей в столице стабилизировалась, ее уровень - менее 0,5%, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов. "Если говорить о безработице, то сейчас показатели стабильны, уровень безработицы составляет... читать дальше
.28 апреля 2022 года 11:50
Сегодня, в один из самых напряженных дней в этом сезоне квартальных отчетностей, фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют резкий подъем. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:20 мск увеличился на 1,24% и составил 449,84... читать дальше
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Чистая прибыль британского банка Barclays Plc в первом квартале 2022 года сократилась на 18% и составила и 1,404 млрд фунтов стерлингов ($1,8 млрд) по сравнению с 1,704 млрд фунтов стерлингов годом ранее. Падение показателя банк объясняет отчислениями на судебные издержки в... читать дальше
.28 апреля 2022 года 11:36
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 тыс. 681 случай, госпитализированы за сутки 2 тыс. 596 человек (снижение по сравнению с предшествующими сутками на 13%), скончались 166 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше
.28 апреля 2022 года 11:30
В январе-марте 2022 года ПАО "ТГК-1" получило чистую прибыль по РСБУ в размере 6,712 млрд рублей, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,2% - до 33,925 млрд рублей. Как отмечается в сообщении... читать дальше
.28 апреля 2022 года 11:23
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.28 апреля 2022 года 11:16
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