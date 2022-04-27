Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 75,7738 руб.

Минимальный курс евро составил 75,2225 руб., максимальный - 77,155 руб. Было заключено 20725 сделок. Объем торгов составил 71631,6 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,3075 руб. за евро.

27 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7738 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43884,989 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1528,545 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7738 руб. Минимальный курс евро составил 75,2225 руб., максимальный - 77,155 руб. Было заключено 20725... Минимальный курс евро составил 75,2225 руб., максимальный - 77,155 руб. Было заключено 20725... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,866 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5125 руб., максимальный - 73,49 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,5125 руб., максимальный - 73,49 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1242 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0425 руб., максимальный - 11,21 руб. Было заключено 8933 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,0425 руб., максимальный - 11,21 руб. Было заключено 8933 сделки.... читать дальше

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Безработица в России в марте 2022 года осталась на уровне февраля в 4,1% - минимального значения за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущий исторический минимум безработицы - 4,3% - был зафиксирован... Предыдущий исторический минимум безработицы - 4,3% - был зафиксирован... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2022 года составил 2,6% в годовом выражении после повышения на 1,9% в январе, на 3,6% в декабре, на 3,4% в ноябре, 0,6% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В... В... читать дальше

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За период с 16 по 22 апреля 2022 года плодоовощная продукция в среднем в РФ подешевела на 0,4%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе цены на эту продукцию снизились на 0,9%. В том числе на неделе с 16 по 22 апреля... В том числе на неделе с 16 по 22 апреля... читать дальше

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В марте 2022 года оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за март 2021 года на 2,3% - до 3 трлн 755,1 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя замедлился после повышения на 5,7% в феврале. Ранее... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в марте по сравнению с предыдущим месяцев упали на 15,7% после снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали на 18,2%, сообщает Росстат. В марте по сравнению с февралем... В марте по сравнению с февралем... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2022 года вырос на 1,9% в годовом выражении после роста на 5,4% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м квартале показатель увеличился на... В 1-м квартале показатель увеличился на... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в апреле 2022 года в добывающих производствах снизился до 0% с 1,3%, в обрабатывающих производствах - не изменился и составил минус 2,0%, говорится в сообщении Федеральной... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 16 по 22 апреля не изменились. На двух предыдущих неделях цены потеряли по 0,1%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... читать дальше

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За период с 16 по 22 апреля 2022 года потребительские цены повысились на 0,25% против роста на 0,2% неделей ранее (с 9 по 15 апреля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года - 11,32%. В апреле 2021... В апреле 2021... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил среду уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 4,56% и составил 2424,28 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 4,56% и составил 2424,28 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск на 4,92% - до 1049,04 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск на 4,92% - до 1049,04 пункта. Европейские фондовые индикаторы начали... Европейские фондовые индикаторы начали... читать дальше

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Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы государства докапитализировать "Аэрофлот" с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Будет докапитализация "Аэрофлота" из ФНБ. РЖД поможем, ДОМ.РФ и Газпромбанку. В этом году. Уже решение... "Будет докапитализация "Аэрофлота" из ФНБ. РЖД поможем, ДОМ.РФ и Газпромбанку. В этом году. Уже решение... читать дальше

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Минфин пока не обсуждал вопрос разблокировки иностранных инвесторов на российских торговых площадках, сообщил в среду на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "Пока не могу сказать, мы не обсуждали, все будет зависеть от хода развития событий наших внешних", -... "Пока не могу сказать, мы не обсуждали, все будет зависеть от хода развития событий наших внешних", -... читать дальше

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