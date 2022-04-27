Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8508 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,485 руб., максимальный - 73,4625 руб. Было заключено 14798 сделок. Объем торгов составил 75293,21 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,77 руб. за доллар США.

27 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8508 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 43884,989 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1528,545 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,7738 руб. Минимальный курс евро составил 75,2225 руб., максимальный - 77,155 руб. Было заключено 20725... Минимальный курс евро составил 75,2225 руб., максимальный - 77,155 руб. Было заключено 20725... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,866 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5125 руб., максимальный - 73,49 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,5125 руб., максимальный - 73,49 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 264 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1242 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0425 руб., максимальный - 11,21 руб. Было заключено 8933 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,0425 руб., максимальный - 11,21 руб. Было заключено 8933 сделки.... читать дальше

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Безработица в России в марте 2022 года осталась на уровне февраля в 4,1% - минимального значения за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущий исторический минимум безработицы - 4,3% - был зафиксирован... Предыдущий исторический минимум безработицы - 4,3% - был зафиксирован... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в январе 2022 года составил 2,6% в годовом выражении после повышения на 1,9% в январе, на 3,6% в декабре, на 3,4% в ноябре, 0,6% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В... В... читать дальше

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За период с 16 по 22 апреля 2022 года плодоовощная продукция в среднем в РФ подешевела на 0,4%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе цены на эту продукцию снизились на 0,9%. В том числе на неделе с 16 по 22 апреля... В том числе на неделе с 16 по 22 апреля... читать дальше

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В марте 2022 года оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за март 2021 года на 2,3% - до 3 трлн 755,1 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя замедлился после повышения на 5,7% в феврале. Ранее... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в марте по сравнению с предыдущим месяцев упали на 15,7% после снижения в феврале на 2% и на 3,9% - в январе. В годовом выражении цены производителей на бензин в РФ упали на 18,2%, сообщает Росстат. В марте по сравнению с февралем... В марте по сравнению с февралем... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2022 года вырос на 1,9% в годовом выражении после роста на 5,4% в феврале, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В 1-м квартале показатель увеличился на... В 1-м квартале показатель увеличился на... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в апреле 2022 года в добывающих производствах снизился до 0% с 1,3%, в обрабатывающих производствах - не изменился и составил минус 2,0%, говорится в сообщении Федеральной... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 16 по 22 апреля не изменились. На двух предыдущих неделях цены потеряли по 0,1%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... читать дальше

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За период с 16 по 22 апреля 2022 года потребительские цены повысились на 0,25% против роста на 0,2% неделей ранее (с 9 по 15 апреля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года - 11,32%. В апреле 2021... В апреле 2021... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил среду уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 4,56% и составил 2424,28 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск на 4,56% и составил 2424,28 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск на 4,92% - до 1049,04 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск на 4,92% - до 1049,04 пункта. Европейские фондовые индикаторы начали... Европейские фондовые индикаторы начали... читать дальше

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Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил планы государства докапитализировать "Аэрофлот" с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). "Будет докапитализация "Аэрофлота" из ФНБ. РЖД поможем, ДОМ.РФ и Газпромбанку. В этом году. Уже решение... "Будет докапитализация "Аэрофлота" из ФНБ. РЖД поможем, ДОМ.РФ и Газпромбанку. В этом году. Уже решение... читать дальше

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Минфин пока не обсуждал вопрос разблокировки иностранных инвесторов на российских торговых площадках, сообщил в среду на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов. "Пока не могу сказать, мы не обсуждали, все будет зависеть от хода развития событий наших внешних", -... "Пока не могу сказать, мы не обсуждали, все будет зависеть от хода развития событий наших внешних", -... читать дальше

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