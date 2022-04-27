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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1859 млрд руб.
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27 апреля 2022 года 09:59
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1859 млрд руб.
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27 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 1859 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2436,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.27 апреля 2022 года 14:19
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о планах оплаты газа из РФ в рублях, платежи будут осуществляться в евро. "OMV оплачивает поставки газа из России, разумеется, и дальше в евро. Австрия придерживается сообща принятых санкций ЕС, пункт за пунктом", -...
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