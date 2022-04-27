ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 72,7089 руб., евро - 76,667 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 76,667 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 79,81 коп.

27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 72,7089 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 65,22 коп.

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Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в 1-м квартале 2022 года выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 106 млрд рублей, говорится в сообщении компании. В отчетном периоде компания направила выплаты всем сотрудникам на общую... В отчетном периоде компания направила выплаты всем сотрудникам на общую... читать дальше

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Б выплатил последний купон по выпуску облигаций серии ПБО-001Р-16 на сумму 864,6 млн рублей и погасил выпуск номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях госкорпорации. Трехлетний выпуск эмитент разместил в апреле 2019 года по ставке полугодового купона... Трехлетний выпуск эмитент разместил в апреле 2019 года по ставке полугодового купона... читать дальше

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Нефтяные цены демонстрируют умеренный рост сегодня в ожидании официальных данных о динамике запасов топлива в США за прошлую неделю. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:01 мск подорожали на $0,22 (0,21%) - до $105,21 за баррель.... Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:01 мск подорожали на $0,22 (0,21%) - до $105,21 за баррель.... читать дальше

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ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило дефолт при выплате 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на сумму 1,315 млн рублей, говорится в сообщении компании. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента... В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие на расчетном счете эмитента... читать дальше

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В случае новых отказов стран ЕС от оплаты экспорта российского газа в рублях будут применяться нормы соответствующего указа президента России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В ходе общения с журналистами в среду его спросили, можно... В ходе общения с журналистами в среду его спросили, можно... читать дальше

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Минфин РФ против продления действия института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) за пределами 2023 года, такие предложения бизнеса поддерживать не будет, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы абсолютно солидарны с вашими подходами, что норму,... "Мы абсолютно солидарны с вашими подходами, что норму,... читать дальше

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Спрос со стороны инвесторов на облигации ПАО "МТС" серии 001Р-20 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 4 года существенно превысил объем выпуска, составив около 20 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. В процессе букбилдинга поступило около 30 заявок от... В процессе букбилдинга поступило около 30 заявок от... читать дальше

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Предварительные оценки принимаемого плана правительства РФ на этот год по дополнительным расходам - больше 4 трлн рублей на все задачи как антикризисной политики, так и поддержки населения и бизнеса, заявил сегодня глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания Совета... читать дальше

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг информацию о планах оплаты газа из РФ в рублях, платежи будут осуществляться в евро. "OMV оплачивает поставки газа из России, разумеется, и дальше в евро. Австрия придерживается сообща принятых санкций ЕС, пункт за пунктом", -... "OMV оплачивает поставки газа из России, разумеется, и дальше в евро. Австрия придерживается сообща принятых санкций ЕС, пункт за пунктом", -...

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Минпромторг ожидает, что в 2022 году промышленное производство в РФ может снизиться, однако пока не готов давать точных оценок, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Мы предполагаем, что такое возможно", - сказал он, отвечая на вопрос... "Мы предполагаем, что такое возможно", - сказал он, отвечая на вопрос... читать дальше

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Россия объявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). "Россия объявила о своем намерении выйти из состава UNWTO. Это потребует определенных процедур и займет год. Но приостановка членства вступает в силу немедленно", - говорится в... "Россия объявила о своем намерении выйти из состава UNWTO. Это потребует определенных процедур и займет год. Но приостановка членства вступает в силу немедленно", - говорится в... читать дальше

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Одна из крупнейших в мире химкомпаний - германская BASF SE - намерен к июлю свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. "Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение к началу июля 2022 года также... "Совет исполнительных директоров BASF SE принял решение к началу июля 2022 года также... читать дальше

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Кредитный портфель юрлиц в Сбербанке на 1 апреля 2022 года по РСБУ составил 17,6 трлн рублей, заявил зампред правления банка Анатолий Попов на конференции для застройщиков. "Общий (корпоративный) портфель Сбера - 17,6 трлн рублей", - сказал Попов. Сбербанк из-за санкций... Сбербанк из-за санкций... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 53,14 пункта (2,292%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2371,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2386,79 (+2,95%) пункта,... читать дальше

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что падение экономики РФ в 2022 году, по базовому варианту прогноза Минэкономразвития, составит 8,8%, по консервативному - 12,4%, инфляция в 2022 году оценивается в базовом сценарии в 20,7%, в 2023 году - выше 6%. "Сегодня... "Сегодня... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,5/86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний оптовый...

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