Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1699 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9433 руб., максимальный - 11,4994 руб. Было заключено 1065 сделок. Объем торгов составил 1900,19 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,209 руб. за юань.

26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1279 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1699 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42356,443 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1333,385 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6786 руб. Минимальный курс евро составил 75,95 руб., максимальный - 77,3925 руб. Было заключено 14566... Минимальный курс евро составил 75,95 руб., максимальный - 77,3925 руб. Было заключено 14566... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1506 руб. Минимальный курс юаня составил 11,02 руб., максимальный - 11,291 руб. Было заключено 12228 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,02 руб., максимальный - 11,291 руб. Было заключено 12228 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7655 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,06 руб., максимальный - 73,525 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 72,06 руб., максимальный - 73,525 руб. Была заключена... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также подвижек в переговорном процессе по завершению конфликта России и Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия выступает за переговорное решение... Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия выступает за переговорное решение... читать дальше

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ФРГ теперь может позволить себе отказаться от российской нефти, заявил министр экономики республики Роберт Хабек. "Сегодня я могу сказать, что мы легко можем позволить себе эмбарго (на нефть из России)", - приводит издание "Тагесшпигель" его слова после встречи с польским... читать дальше

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Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в России 75,396 тыс. автомобилей Polo. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2020 по февраль 2022 гг. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2020 по февраль 2022 гг. "На... "На... читать дальше

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Мировые центробанки в марте продали 4 тонны золота из золотовалютных резервов после заметных закупок - свыше 32 тонн - в феврале, подсчитал World Gold Council (WGC). Крупнейшим продавцом был Казахстан, сокративший резервы в золоте на 12 тонн. Узбекистан продал около 1... Крупнейшим продавцом был Казахстан, сокративший резервы в золоте на 12 тонн. Узбекистан продал около 1...

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Общий объем выпуска облигаций в Китае в марте составил 5,95 трлн юаней ($907,15 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на сумму 630 млрд юаней, бонды местных правительств - на 618,67 млрд юаней. Объем размещения корпоративных облигаций... Объем размещения корпоративных облигаций... читать дальше

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Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) приостановила деятельность в России, Белоруссии и на Украине, говорится в сообщении на сайте компании. "UPS продолжает внимательно следить за ситуацией", - отмечается в сообщении. "UPS продолжает внимательно следить за ситуацией", - отмечается в сообщении. UPS... UPS... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле опустился до 107,3 пункта по сравнению с пересмотренными 107,6 пункта в марте, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее сообщалось, что мартовское значение индекса составило... читать дальше

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Удорожание строительства в РФ в этом году составит не менее 170 млрд рублей, Минфину поручено изыскивать средства, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Так как мы уже выбрали весь объем, предусмотренный на удорожание на этот год, пусть передвигает деньги с 2023-2024... "Так как мы уже выбрали весь объем, предусмотренный на удорожание на этот год, пусть передвигает деньги с 2023-2024... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7404 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,035 руб., максимальный - 73,3 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,035 руб., максимальный - 73,3 руб. Было... читать дальше

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Продажи новых домов в США в марте упали на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Показатель снижается по итогам третьего месяца подряд. Согласно пересмотренным данным, в феврале... Согласно пересмотренным данным, в феврале... читать дальше

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Депутаты Госдумы от Краснодарского края обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой зафиксировать цены на минеральные удобрения и рассмотреть возможность отмены экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло. Копия письма имеется в... Копия письма имеется в... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в минусе после уверенного роста накануне. На трейдеров оказывают давление такие факторы, как вспышка коронавируса в Китае, повышение уровней инфляции и перспективы увеличения ставок центробанками мира. Все они способствуют росту... читать дальше

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