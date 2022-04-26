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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2436,2 млрд руб.
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26 апреля 2022 года 09:42
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2436,2 млрд руб.
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26 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2436,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2834,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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26 апреля 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 апреля выросла на 3,25% и составила 42356,443 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42356,443 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1333,385 млрд руб., или на...
.26 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6786 руб. Минимальный курс евро составил 75,95 руб., максимальный - 77,3925 руб. Было заключено 14566... читать дальше
.26 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1506 руб. Минимальный курс юаня составил 11,02 руб., максимальный - 11,291 руб. Было заключено 12228 сделок.... читать дальше
.26 апреля 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7655 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,06 руб., максимальный - 73,525 руб. Была заключена... читать дальше
.26 апреля 2022 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также подвижек в переговорном процессе по завершению конфликта России и Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня, что Россия выступает за переговорное решение... читать дальше
.26 апреля 2022 года 18:52
ФРГ теперь может позволить себе отказаться от российской нефти, заявил министр экономики республики Роберт Хабек. "Сегодня я могу сказать, что мы легко можем позволить себе эмбарго (на нефть из России)", - приводит издание "Тагесшпигель" его слова после встречи с польским... читать дальше
.26 апреля 2022 года 18:45
Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen - ООО "Фольксваген Груп Рус" - отзывает в России 75,396 тыс. автомобилей Polo. Как говорится в сообщении Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2020 по февраль 2022 гг. "На... читать дальше
.26 апреля 2022 года 18:37
Мировые центробанки в марте продали 4 тонны золота из золотовалютных резервов после заметных закупок - свыше 32 тонн - в феврале, подсчитал World Gold Council (WGC). Крупнейшим продавцом был Казахстан, сокративший резервы в золоте на 12 тонн. Узбекистан продал около 1...
.26 апреля 2022 года 18:29
Общий объем выпуска облигаций в Китае в марте составил 5,95 трлн юаней ($907,15 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на сумму 630 млрд юаней, бонды местных правительств - на 618,67 млрд юаней. Объем размещения корпоративных облигаций... читать дальше
.26 апреля 2022 года 18:23
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) приостановила деятельность в России, Белоруссии и на Украине, говорится в сообщении на сайте компании. "UPS продолжает внимательно следить за ситуацией", - отмечается в сообщении. UPS... читать дальше
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.26 апреля 2022 года 18:07
Удорожание строительства в РФ в этом году составит не менее 170 млрд рублей, Минфину поручено изыскивать средства, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Так как мы уже выбрали весь объем, предусмотренный на удорожание на этот год, пусть передвигает деньги с 2023-2024... читать дальше
.26 апреля 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5737 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7404 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,035 руб., максимальный - 73,3 руб. Было... читать дальше
.26 апреля 2022 года 17:51
Продажи новых домов в США в марте упали на 8,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Показатель снижается по итогам третьего месяца подряд. Согласно пересмотренным данным, в феврале... читать дальше
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Депутаты Госдумы от Краснодарского края обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой зафиксировать цены на минеральные удобрения и рассмотреть возможность отмены экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло. Копия письма имеется в... читать дальше
.26 апреля 2022 года 17:25
Американские фондовые индексы начали торги в минусе после уверенного роста накануне. На трейдеров оказывают давление такие факторы, как вспышка коронавируса в Китае, повышение уровней инфляции и перспективы увеличения ставок центробанками мира. Все они способствуют росту... читать дальше
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