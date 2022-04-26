Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 965,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2460,63 млрд руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 апреля составили по Российской Федерации 965,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 869,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1474,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1379,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 апреля составили 2460,63 млрд руб. против 2838,15172 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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