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25 апреля 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,3256 руб.
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25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3903 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3256 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9325 руб., максимальный - 75,56 руб. Было заключено 43488 сделок. Объем торгов составил 100871,66 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,125 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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