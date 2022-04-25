Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,3286 руб.

Минимальный курс евро составил 76,93 руб., максимальный - 80,1975 руб. Было заключено 11573 сделки. Объем торгов составил 49907,83 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,1 руб. за евро.

25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10032 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3286 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 41023,058 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 853,900 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1852 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2242 руб. Минимальный курс юаня составил 11,08 руб., максимальный - 11,65 руб. Было заключено 13819 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,08 руб., максимальный - 11,65 руб. Было заключено 13819 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11682 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,413 руб. Минимальный курс евро составил 76,96 руб., максимальный - 80,45 руб. Было заключено 17677 сделок.... Минимальный курс евро составил 76,96 руб., максимальный - 80,45 руб. Было заключено 17677 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3903 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3256 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9325 руб., максимальный - 75,56 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,9325 руб., максимальный - 75,56 руб. Было... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением индексов из-за неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, а также ухудшения внешней конъюнктуры на ожиданиях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США и локдаунов в... читать дальше

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"Норникель" в первом квартале выпустил 52 тыс. тонн никеля, что на 10% выше первого квартала 2021 года, говорится в сообщении компании. Рост обусловлен низкой базой аналогичного периода прошлого года, когда были временно приостановлены рудники "Октябрьский" и... Рост обусловлен низкой базой аналогичного периода прошлого года, когда были временно приостановлены рудники "Октябрьский" и... читать дальше

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Сбербанк поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о снижении ставки по программе льготной ипотеки с господдержкой с 12% до 9%, сообщили пресс-службе банка. "Сбербанк поддерживает предложение о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Сегодня ипотека... "Сбербанк поддерживает предложение о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Сегодня ипотека... читать дальше

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Нидерланды продвигают проект второго в стране плавучего терминала по приему сжиженного природного газа - в порту Эмсхавен в провинции Гронинген, задача которого - сократить зависимость от российского газа. Для этого национальный трубопроводный оператор Gasunie подписал... Для этого национальный трубопроводный оператор Gasunie подписал... читать дальше

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Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, в котором описывает требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС). Проект опубликован на regulation.gov.ru. В состав АИС должны входить справочные информационные... В состав АИС должны входить справочные информационные... читать дальше

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Цены на нефть резко снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне опасений сокращения спроса на энергоресурсы в Китае, где продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 мск падают в цене... Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:06 мск падают в цене... читать дальше

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Минпромторг РФ готов пересматривать перечень товаров и брендов, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт (вывоз в РФ без получения разрешения правообладателя при начале поставок в других странах мира), при согласии производителей возобновить поставки. "Это... "Это... читать дальше

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Цены на подсолнечник в РФ продолжают падать, но на минувшей неделе снижение замедлилось. Однако эти процессы не отразились на ценах на подсолнечное масло, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве. "Цена... "Цена... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил перенести на год уплату страховых взносов за второй и третий кварталы компаниями, поставляющими товары и услуги на внутренний рынок, что позволит им сохранить в этот период 1,6 трлн рублей. "Для предприятий, поставляющих товары и... "Для предприятий, поставляющих товары и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3141 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,805 руб., максимальный - 75,4 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,805 руб., максимальный - 75,4 руб. Было заключено... читать дальше

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"Ростсельмаш" в январе-марте 2022 году выпустил продукцию на сумму свыше 20 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в первом квартале 2021 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин. "За январь-март текущего года экспортировано 760... "За январь-март текущего года экспортировано 760... читать дальше

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Возможность привлечь кредит на пополнение оборотного капитала с госгарантией, которая сейчас есть у системообразующих предприятий, появится у всех компаний, которые "переросли" статус МСП. "Серьёзной проблемой для многих компаний остаётся дефицит оборотных средств,... "Серьёзной проблемой для многих компаний остаётся дефицит оборотных средств,... читать дальше

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