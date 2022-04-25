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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2834,6 млрд руб.
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25 апреля 2022 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2834,6 млрд руб.
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25 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2834,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2963,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.25 апреля 2022 года 19:00
Российский фондовый рынок завершил торги разнонаправленным движением индексов из-за неопределенности в переговорах по завершению конфликта РФ-Украина, а также ухудшения внешней конъюнктуры на ожиданиях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США и локдаунов в... читать дальше
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Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, в котором описывает требования к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС). Проект опубликован на regulation.gov.ru. В состав АИС должны входить справочные информационные... читать дальше
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