ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 апреля в размере 73,505 руб., евро - 80,0249 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 80,0249 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,20 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 73,505 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,49 руб.

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Средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупнейших городах России в апреле составила 135,6 тыс. руб. за кв. м, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Циан.Аналитика". Наиболее выраженную динамику цен на новостройки "Циан.Аналитика" за месяц отмечает в Казани и Воронеже, где... читать дальше

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Авиакомпания "Россия" (Группа "Аэрофлот") приступила к выполнению с 23 апреля регулярных рейсов из Москвы (Шереметьево) в города Казахстана: Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Нур-Султан, а с 25-го апреля в Караганду. Новые рейсы будут способствовать активному развитию... Новые рейсы будут способствовать активному развитию... читать дальше

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За первый квартал 2022 года свыше 110 компаний получили помощь специалистов горячей линии по поддержке промышленных предприятий столицы. Большинство обращений связаны с разъяснениями по актуальным мерам поддержки промышленности столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по... читать дальше

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Порядка 8 тыс. автомобилей премиум-класса, которые предназначались для отправки в Россию, оказались заблокированы в бельгийском порту Зебрюгге из-за санкций против России. Об этом написала газета The Wall Street Journal. Среди застрявших машин - последние модели Lexus,... Среди застрявших машин - последние модели Lexus,... читать дальше

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Строительство тоннеля под путями Павелецкого направления железной дороги в составе московского скоростного диаметра завершено на 30%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "На участке московского... "На участке московского... читать дальше

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Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении нового состава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), сроки работы прежнего состава истекают в мае 2022 года. В новую комиссию, члены которой будут работать на год дольше своих предшественников, вошли 149... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 446 случаев, госпитализированы за сутки 1 тыс. 352 человека, скончалось 168 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 24 апреля в РФ... читать дальше

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Федеральный центр продолжает финансировать поддержание и развитие дорожной инфраструктуры в регионах. На ремонт дорог в Крыму, повреждённых из-за паводка в 2021 году, а также на окончание строительства моста через Шексну в Череповце из резервного фонда кабмина будет направлено... читать дальше

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Режим работы европейской газовой отрасли перестраивается вслед за сменой сезона. Продолжающееся наступление весеннего тепла и снижение цены на спотовом рынке приводят к сокращению отбора импортерами российского газа. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 млн 200 тыс. 543, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 217 тыс. 54... читать дальше

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Более 40% россиян считают Москву наиболее привлекательным городом страны для семейной жизни, высоко оценивая качество городской инфраструктуры и предоставляемые городом возможности в образовании и карьерном росте. По итогам опроса сервиса для поиска работы и подбора персонала... читать дальше

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Власти Москвы не планируют в 2022 году снижать государственный заказ на информационные продукты, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Мы в городе приняли решение не сокращать объемы государственного заказа в этой отрасли. В этом году разместим порядка 25 млрд руб.... "Мы в городе приняли решение не сокращать объемы государственного заказа в этой отрасли. В этом году разместим порядка 25 млрд руб.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 73,505 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,49 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 80,0249 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 80,0249 руб. По сравнению с...

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Белоруссия ограничила импорт алкогольных напитков, введя запрет на маркировку этой продукции на территории недружественных стран. "Теперь такие алкогольные напитки (из недружественных стран) могут быть промаркированы белорусскими акцизными марками только на складах временного... читать дальше

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Свыше 4,5 млн человек получают в столице социальную поддержку от города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня поддержку города получают больше 4,5 млн человек - каждый третий житель столицы", - написал мэр в своем телеграм-канале. Он отметил, что за последние... Он отметил, что за последние... читать дальше

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Правительство даст дополнительное время предприятиям молочной отрасли на внедрение технологий поэкземплярного учёта продукции в рамках перехода на обязательную маркировку. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства... читать дальше

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