22 апреля 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.04 по 01.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.04.2022
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Апрель 2022
|25.04.2022
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Февраль 2022
|26.04.2022
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2022
|26.04.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2022
|26.04.2022
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Март 2022
|27.04.2022
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Апрель 2022
|27.04.2022
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Апрель 2022
|27.04.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 апреля
|28.04.2022
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Апрель 2022
|28.04.2022
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Апрель 2022
|28.04.2022
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Февраль 2022
|28.04.2022
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2022
|28.04.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 апреля
|28.04.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 апреля
|29.04.2022
|08:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Март 2022
|29.04.2022
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2022
|29.04.2022
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Апрель 2022
|29.04.2022
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Март 2022
|29.04.2022
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Март 2022
|29.04.2022
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|I квартал 2022
|29.04.2022
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|I квартал 2022
|29.04.2022
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Март 2022
|29.04.2022
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2022
|29.04.2022
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2022
|29.04.2022
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Апрель 2022
|29.04.2022
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Март 2022
|29.04.2022
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Февраль 2022
|29.04.2022
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Март 2022
|29.04.2022
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2022
|29.04.2022
|16:30
|Предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2022
|29.04.2022
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Апрель 2022
|29.04.2022
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2022
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