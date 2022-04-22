Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,3318 руб.

Минимальный курс евро составил 77,78 руб., максимальный - 81 руб. Было заключено 15319 сделок. Объем торгов составил 67485 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,08 руб. за евро.

22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,3318 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41876,959 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 444,839 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4094 руб. Минимальный курс юаня составил 11,205 руб., максимальный - 11,93 руб. Было заключено 17195 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,205 руб., максимальный - 11,93 руб. Было заключено 17195 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7159 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7 руб., максимальный - 77 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,7 руб., максимальный - 77 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,5812 руб. Минимальный курс евро составил 77,95 руб., максимальный - 81,175 руб. Было заключено 18532... Минимальный курс евро составил 77,95 руб., максимальный - 81,175 руб. Было заключено 18532... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в красной зоне, завершил пятницу существенным снижением индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 1,71% и составил 2232,23 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 1,71% и составил 2232,23 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 3,45% - до 928,30 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 3,45% - до 928,30 пункта. Европейские... Европейские... читать дальше

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Основатель нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, который с момента ее создания возглавлял НК, решил дистанцироваться от нее, чтобы персональные санкции не мешали развитию компании. При этом он останется в России и будет развивать, в том числе, социальные... При этом он останется в России и будет развивать, в том числе, социальные... читать дальше

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Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешило "дочке" Сбербанка - Sberbank CIB (UK) Ltd. - осуществлять платежи в рамках "базовых потребностей" на период до 3 апреля 2023 года. Речь идет о зарплате, страховых взносах, плате за... Речь идет о зарплате, страховых взносах, плате за... читать дальше

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В феврале объем мировой торговли товарами вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует рассчитываемый The Wall Journal индикатор. Это показывает, что проблемы в глобальных цепочках поставок продолжали ослабляться перед началом российско-украинского... читать дальше

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В январе-марте т.г. продажи девелопера Legenda Intelligent Development достигли 3,44 млрд руб., что на 52% больше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении компании. Объем реализованной недвижимости вырос на 10% и составил 8,3 тыс. кв. м. Объем реализованной недвижимости вырос на 10% и составил 8,3 тыс. кв. м. Доля... Доля... читать дальше

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По итогам 2021 года выручка основной операционной компании сети супермаркетов "Бахетле" - ООО "Бахетле-1" - составила по РСБУ 5,6 млрд рублей, что на 17,4% меньше показателя 2020 года, говорится в отчетности предприятия. Себестоимость продаж снизилась на 16,2% - до 4,7... Себестоимость продаж снизилась на 16,2% - до 4,7... читать дальше

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Нефть продолжает дешеветь и может завершить неделю снижением более чем на 4%. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подешевели на $1,95 (1,81%) - до $106,01 за баррель. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подешевели на $1,95 (1,81%) - до $106,01 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных... Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14953 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3665 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6025 руб., максимальный - 75,95 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,6025 руб., максимальный - 75,95 руб. Было... читать дальше

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Потребительские цены в Иране в прошлом месяце (21 марта - 20 апреля или в месяце фарвардин по иранскому календарю) увеличились на 39,2% в годовом выражении, сообщило статведомство страны. Инфляция опустилась ниже отметки в 40% впервые за 12 месяцев. В предыдущем месяце... Инфляция опустилась ниже отметки в 40% впервые за 12 месяцев. В предыдущем месяце... читать дальше

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Российские акции могут стать одним из самых привлекательных инструментов защиты от инфляции с началом стабилизации внешнего фона, полагают аналитики Газпромбанка. Этому будет способствовать и начавшееся снижение ставок по вкладам и ОФЗ. "Мы ожидаем, что к концу 2022... "Мы ожидаем, что к концу 2022... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) на уровне ruВВВ, прогноз по рейтингу - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями,... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями,... читать дальше

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По итогам 2021 года чистая прибыль "Буровой компании Евразия" (БКЕ, основной российский актив Eurasia Drilling Company, EDC) по МСФО упала почти в 2,7 раза - до 2,972 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка осталась на сопоставимом с предшествующим годом уровне... Выручка осталась на сопоставимом с предшествующим годом уровне... читать дальше

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