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22 апреля 2022 года 09:41
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2963,1 млрд руб.
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22 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2963,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3109,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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22 апреля 2022 года 12:39
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 13:00 до 14:00 МСК 22 апреля проведут сбор заявок на два выпуска биржевых облигаций серий 001P-24R и 001P-25R, говорится в сообщениях компании. Параметры займов пока не раскрываются. Организаторами выпуска 001P-24R... читать дальше
.22 апреля 2022 года 12:36
Представители ЦБ, Минфина и депутаты Госдумы обсуждают создание в России системы защиты частных инвестиций, которая будет работать по принципу страхования банковских вкладов, заявил сегодня в ходе пресс-конференции глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий... читать дальше
.22 апреля 2022 года 12:30
В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы снижаются, инвесторы оценивают финансовую отчетность крупных компаний за первый квартал. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:02 мск снизился на 1,01% и составил 456,89... читать дальше
.22 апреля 2022 года 12:20
Шведская Essity, выпускающая товары для здоровья и гигиены под брендами Libresse, Libero, Lotus, Zewa и др., приняла решение уйти с российского рынка. Условия для ведения бизнеса в России ухудшились, в результате компания отразила списания от обесценения активов в 1,4... читать дальше
.22 апреля 2022 года 12:14
Чистая прибыль China Mobile в первом квартале увеличилась на 6,5% относительно того же периода прошлого года и составила 25,62 млрд юаней ($3,97 млрд), сообщает MarketWatch со ссылкой на материалы компании. Операционная выручка выросла до 193,75 млрд юаней по сравнению... читать дальше
.22 апреля 2022 года 12:07
ЦБ обяжет банки не только письменно, но и устно информировать клиентов об особенностях и рисках инвестпродуктов
Банк России обяжет банки не только письменно, но и устно информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов, говорится в сообщении ЦБ.... читать дальше
.22 апреля 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4841 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1831 руб., максимальный - 11,896 руб. Было заключено 1887... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:52
Ставка ЦБ может быть снижена с 17% до 15% на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 29 апреля, а к концу года составит 10-12%, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. "Я рассчитываю, что ставка будет снижена до 15% и это будет сигнал для... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:46
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, вновь понизили прогнозы роста ВВП Китая на 2022 год на фоне новой вспышки коронавируса и жестких мер, призванных сдержать её. Текущий прогноз предусматривает, что объем экономики КНР в 2022 году вырастет на 4,9%. Предыдущий прогноз... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:39
В ближайшие недели в перечень антироссийских санкций ЕС могут включить эмбарго на поставки нефти - министр экономики Франции
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в перечень санкций ЕС в отношении РФ в ближайшее время могут включить эмбарго на поставки нефти. Отвечая сегодня в эфире радиостанции RMC на вопрос о сроках возможного решения, он сказал, что это будет "в... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:31
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 001 случай, госпитализированы за сутки 2 тыс. 660 человек (снижение по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%), скончались 195 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:25
По итогам 1-го квартала т.г. выручка французского автомобилестроительного концерна Renault SA сократилась на 2,7% - до 9,75 млрд евро по сравнению с 10,02 млрд евро за аналогичный период в прошлом году, сообщается в отчетности концерна. В сообщении компании говорится,... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:17
Министерство энергетики США объявило о присуждении контрактов на продажу еще 30 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), сообщило ведомство. Ранее сообщалось, что Минэнерго присудило контракты на продажу 20 млн барр. нефти в мае. Заключение новых... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:11
Объем денежной базы в узком определении в России на 15 апреля составил 14 трлн 642,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 8 апреля денежная база в России равнялась 14 трлн 718 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,51%, или на 75,2 млрд... читать дальше
.22 апреля 2022 года 11:04
Чистая прибыль концерна Volvo AB в январе-марте понизилась на 20,5% до 7,03 млрд шведских крон ($743,1 млн) по сравнению с 8,84 млрд крон за аналогичный период прошлого года, следует из пресс-релиза компании. Выручка Volvo тем временем увеличилась на 12% в годовом... читать дальше
.22 апреля 2022 года 10:57
Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижался к бивалютной корзине на фоне ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России, в частности, разрешения сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение двух месяцев вместо трех... читать дальше
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