Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2963,1 млрд руб.

22 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 2963,1 млрд руб.

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 13:00 до 14:00 МСК 22 апреля проведут сбор заявок на два выпуска биржевых облигаций серий 001P-24R и 001P-25R, говорится в сообщениях компании. Параметры займов пока не раскрываются. Параметры займов пока не раскрываются. Организаторами выпуска 001P-24R... Организаторами выпуска 001P-24R... читать дальше

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Представители ЦБ, Минфина и депутаты Госдумы обсуждают создание в России системы защиты частных инвестиций, которая будет работать по принципу страхования банковских вкладов, заявил сегодня в ходе пресс-конференции глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы снижаются, инвесторы оценивают финансовую отчетность крупных компаний за первый квартал. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:02 мск снизился на 1,01% и составил 456,89... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:02 мск снизился на 1,01% и составил 456,89... читать дальше

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Шведская Essity, выпускающая товары для здоровья и гигиены под брендами Libresse, Libero, Lotus, Zewa и др., приняла решение уйти с российского рынка. Условия для ведения бизнеса в России ухудшились, в результате компания отразила списания от обесценения активов в 1,4... Условия для ведения бизнеса в России ухудшились, в результате компания отразила списания от обесценения активов в 1,4... читать дальше

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Чистая прибыль China Mobile в первом квартале увеличилась на 6,5% относительно того же периода прошлого года и составила 25,62 млрд юаней ($3,97 млрд), сообщает MarketWatch со ссылкой на материалы компании. Операционная выручка выросла до 193,75 млрд юаней по сравнению... Операционная выручка выросла до 193,75 млрд юаней по сравнению... читать дальше

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Банк России обяжет банки не только письменно, но и устно информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов, говорится в сообщении ЦБ.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4841 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1831 руб., максимальный - 11,896 руб. Было заключено 1887... Минимальный курс юаня составил 11,1831 руб., максимальный - 11,896 руб. Было заключено 1887... читать дальше

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Ставка ЦБ может быть снижена с 17% до 15% на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 29 апреля, а к концу года составит 10-12%, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. "Я рассчитываю, что ставка будет снижена до 15% и это будет сигнал для... "Я рассчитываю, что ставка будет снижена до 15% и это будет сигнал для... читать дальше

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Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, вновь понизили прогнозы роста ВВП Китая на 2022 год на фоне новой вспышки коронавируса и жестких мер, призванных сдержать её. Текущий прогноз предусматривает, что объем экономики КНР в 2022 году вырастет на 4,9%. Предыдущий прогноз... читать дальше

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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в перечень санкций ЕС в отношении РФ в ближайшее время могут включить эмбарго на поставки нефти. Отвечая сегодня в эфире радиостанции RMC на вопрос о сроках возможного решения, он сказал, что это будет "в... Отвечая сегодня в эфире радиостанции RMC на вопрос о сроках возможного решения, он сказал, что это будет "в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 001 случай, госпитализированы за сутки 2 тыс. 660 человек (снижение по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%), скончались 195 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. выручка французского автомобилестроительного концерна Renault SA сократилась на 2,7% - до 9,75 млрд евро по сравнению с 10,02 млрд евро за аналогичный период в прошлом году, сообщается в отчетности концерна. В сообщении компании говорится,... В сообщении компании говорится,... читать дальше

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Министерство энергетики США объявило о присуждении контрактов на продажу еще 30 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), сообщило ведомство. Ранее сообщалось, что Минэнерго присудило контракты на продажу 20 млн барр. нефти в мае. Заключение новых... Ранее сообщалось, что Минэнерго присудило контракты на продажу 20 млн барр. нефти в мае. Заключение новых... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 15 апреля составил 14 трлн 642,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 8 апреля денежная база в России равнялась 14 трлн 718 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,51%, или на 75,2 млрд... На 8 апреля денежная база в России равнялась 14 трлн 718 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,51%, или на 75,2 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль концерна Volvo AB в январе-марте понизилась на 20,5% до 7,03 млрд шведских крон ($743,1 млн) по сравнению с 8,84 млрд крон за аналогичный период прошлого года, следует из пресс-релиза компании. Выручка Volvo тем временем увеличилась на 12% в годовом... Выручка Volvo тем временем увеличилась на 12% в годовом... читать дальше

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Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижался к бивалютной корзине на фоне ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России, в частности, разрешения сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение двух месяцев вместо трех... читать дальше

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