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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в текущем году снизится на 8,5%
МВФ ожидает падения российской экономики в 2022 году на 8,5% и роста потребительских цен на 21,3%. Фонд понизил прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,6%
 
Устойчивое замедление инфляции произойдет в 2023 году - аналитики ЦБ
Годовая инфляция в России продолжит увеличиваться из-за эффекта базы, но меньшими темпами, чем в марте, считают аналитики Банка России. "После резкого всплеска цен в марте текущий темп роста цен снижается, хотя и остается высоким по сравнению с...
 
Налоговый вычет при покупке жилья предлагают увеличить
Налоговый вычет при покупке или строительстве жилья сегодня составляет 13%. При этом он рассчитывается из суммы в 2 млн рублей, даже если квартира или дом стоит дороже. Лимит на погашение процентов по ипотеке - 3 млн рублей. Таким образом, человек...
 
Минтранс запросил у авиакомпаний планы до 2030 года
Минтранс попросил российских авиаперевозчиков подсчитать, сколько самолетов будет ежегодно выбывать из парка до 2030 года и сколько новых отечественных ВС им потребуется на замену. Письмо с формой для отчета было направлено в 24 авиакомпании 21...
 
22 апреля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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22 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Апрель 2022
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Март 2022
11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Февраль 2022
11:30 Баланс счета текущих операций Италии Февраль 2022
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Февраль 2022
15:30 Цены производителей в Канаде Март 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
22 апреля 2022 года 12:30
Европейские фондовые индикаторы снижаются на фоне корпоративной отчетности
В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы снижаются, инвесторы оценивают финансовую отчетность крупных компаний за первый квартал.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:02 мск снизился на 1,01% и составил 456,89...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 12:20
Шведская Essity, производитель Zewa и Libresse, уходит из России
Шведская Essity, выпускающая товары для здоровья и гигиены под брендами Libresse, Libero, Lotus, Zewa и др., приняла решение уйти с российского рынка.

Условия для ведения бизнеса в России ухудшились, в результате компания отразила списания от обесценения активов в 1,4...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 12:14
China Mobile увеличила чистую прибыль за квартал на 6,5%
Чистая прибыль China Mobile в первом квартале увеличилась на 6,5% относительно того же периода прошлого года и составила 25,62 млрд юаней ($3,97 млрд), сообщает MarketWatch со ссылкой на материалы компании.

Операционная выручка выросла до 193,75 млрд юаней по сравнению...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 12:07
ЦБ обяжет банки не только письменно, но и устно информировать клиентов об особенностях и рисках инвестпродуктов
Банк России обяжет банки не только письменно, но и устно информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов, говорится в сообщении ЦБ....    читать дальше
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22 апреля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4841 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4841 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1831 руб., максимальный - 11,896 руб. Было заключено 1887...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 11:52
Ставка ЦБ может быть снижена до 15% на ближайшем заседании - Аксаков
Ставка ЦБ может быть снижена с 17% до 15% на ближайшем заседании совета директоров ЦБ 29 апреля, а к концу года составит 10-12%, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"Я рассчитываю, что ставка будет снижена до 15% и это будет сигнал для...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 11:46
Экономисты понизили прогноз роста ВВП Китая на 2022 год до 4,9%
Экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, вновь понизили прогнозы роста ВВП Китая на 2022 год на фоне новой вспышки коронавируса и жестких мер, призванных сдержать её. Текущий прогноз предусматривает, что объем экономики КНР в 2022 году вырастет на 4,9%. Предыдущий прогноз...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 11:39
В ближайшие недели в перечень антироссийских санкций ЕС могут включить эмбарго на поставки нефти - министр экономики Франции
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что в перечень санкций ЕС в отношении РФ в ближайшее время могут включить эмбарго на поставки нефти.

Отвечая сегодня в эфире радиостанции RMC на вопрос о сроках возможного решения, он сказал, что это будет "в...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 11:31
В РФ за сутки COVID-19 заболели 9 тыс. человек
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 001 случай, госпитализированы за сутки 2 тыс. 660 человек (снижение по сравнению с предшествующими сутками на 9,2%), скончались 195 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 11:25
Квартальная выручка Renault сократилась на 2,7%
По итогам 1-го квартала т.г. выручка французского автомобилестроительного концерна Renault SA сократилась на 2,7% - до 9,75 млрд евро по сравнению с 10,02 млрд евро за аналогичный период в прошлом году, сообщается в отчетности концерна.

В сообщении компании говорится,...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 11:17
США продали еще 30 млн барр. нефти из резервов
Министерство энергетики США объявило о присуждении контрактов на продажу еще 30 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), сообщило ведомство.

Ранее сообщалось, что Минэнерго присудило контракты на продажу 20 млн барр. нефти в мае. Заключение новых...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 11:11
Денежная база в России снизилась за неделю на 75,2 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 15 апреля составил 14 трлн 642,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 8 апреля денежная база в России равнялась 14 трлн 718 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,51%, или на 75,2 млрд...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 11:04
Квартальная чистая прибыль Volvo сократилась на 20,5%
Чистая прибыль концерна Volvo AB в январе-марте понизилась на 20,5% до 7,03 млрд шведских крон ($743,1 млн) по сравнению с 8,84 млрд крон за аналогичный период прошлого года, следует из пресс-релиза компании.

Выручка Volvo тем временем увеличилась на 12% в годовом...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 10:57
Рубль на "Московской бирже" перешел к росту
Доллар США и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижался к бивалютной корзине на фоне ослабления мер валютного контроля со стороны Банка России, в частности, разрешения сырьевым экспортерам продавать валютную выручку в течение двух месяцев вместо трех...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 10:54
В 1-м квартале "ТМХ" получил 1,3 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка годом ранее
Чистая прибыль АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по РСБУ составила в январе-марте 2022 г. 1,3 млрд руб. против убытка также в 1,3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сказано в бухгалтерской отчетности компании.

Выручка ТМХ за отчетный период увеличилась в 24,2 раза,...    читать дальше
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22 апреля 2022 года 10:47
В январе-марте чистая прибыль SAP упала на 41%
Чистая прибыль германской SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, в январе-марте сократилась на 41% и составила 632 млн евро против 1,07 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Операционная прибыль выросла...    читать дальше
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