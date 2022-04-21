Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 апреля

21 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 22 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4700,9 (-166,3) руб./грамм; на серебро - 60,76 (-3,46) руб./грамм; на платину - 2375,1 (-130,37) руб./грамм; на палладий - 5799,11 (-44,5) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42321,798 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 287,082 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7188 руб. Минимальный курс юаня составил 11,514 руб., максимальный - 12,14 руб. Было заключено 20772... Минимальный курс юаня составил 11,514 руб., максимальный - 12,14 руб. Было заключено 20772... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,8253 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,3125 руб., максимальный - 76,75 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,3125 руб., максимальный - 76,75 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30854 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,3994 руб. Минимальный курс евро составил 78,9 руб., максимальный - 83,115 руб. Было заключено 19443 сделки.... Минимальный курс евро составил 78,9 руб., максимальный - 83,115 руб. Было заключено 19443 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил без единой динамики. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2300 пунктов на фоне укрепления рубля, а также из-за сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию. В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei... В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei... читать дальше

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Табачный концерн Philip Morris International в первом квартале 2022 года сократил отгрузки на российском рынке на 9,9% по сравнению с показателем за 1-й квартал 2021 года, до 14,1 млрд сигарет и табачных стиков. Падение показателя произошло на фоне снижения рынка (динамику... читать дальше

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Добыча De Beers в первом квартале 2022 года составила 8,9 млн карат, что на 25% выше аналогичного периода 2021 года, говорится в сообщении Anglo American, контролирующей De Beers. К предыдущему кварталу производство выросло на 15%. Рост производства вызван как низкой... Рост производства вызван как низкой... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать в четверг, инвесторы оценивают перспективы отказа ЕС от российского топлива и данные о запасах в США. Страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов вслед за Великобританией и США. Так, накануне... Страны Европы продолжают обсуждать возможность ограничения импорта российских энергоресурсов вслед за Великобританией и США. Так, накануне... читать дальше

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Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2022 году увеличатся на 4,4% и превысят $4,4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. В 2021 году они повысились на 9,5% - до $4,26 трлн. "Этот год оказался одним из самых шумных для ИТ-директоров за... "Этот год оказался одним из самых шумных для ИТ-директоров за... читать дальше

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Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. создал венчурный фонд объемом $1 млрд для инвестиций в стартапы в сфере логистики, фулфилмента и технологий для цепочек поставок. Как сообщила компания, новый фонд носит название Amazon Industrial Innovation Fund и будет... Как сообщила компания, новый фонд носит название Amazon Industrial Innovation Fund и будет... читать дальше

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ПАО "Группа ЛСР" планирует инвестировать 25 млрд рублей в реконструкцию пансионата "Кристалл" и санатория "Волна" в Сочи, приобретенных группой в 2021 году. Как сообщает пресс-служба администрации региона, реконструкцию объектов в четверг обсудили губернатор региона... Как сообщает пресс-служба администрации региона, реконструкцию объектов в четверг обсудили губернатор региона... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает угольным компаниям, занимающим доминирующее положение, продавать не менее 10% угля на бирже, сообщила служба. Требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки... Требование продавать уголь на бирже с минимальной величиной не менее 10% будет распространяться на марки... читать дальше

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Норвегия в марте снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 6,4% относительно того же месяца предыдущего года - до 1,96 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В феврале, согласно уточненным данным,... В феврале, согласно уточненным данным,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27513 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,862 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,26 руб., максимальный - 77,3 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,26 руб., максимальный - 77,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США за неделю, завершившуюся 21 апреля, увеличилась на 11 базисных пунктов (б.п.) и составила 5,11%, обновив максимум с начала 2011 года, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Таким... Таким... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения в апреле значительно снизились после многолетнего максимума в марте, вернулись к значениям августа-сентября 2021 года, говорится в комментарии Банка России. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в апреле также снизились, но пока... Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в апреле также снизились, но пока... читать дальше

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