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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 22 апреля в размере 81,2239 руб.
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21 апреля 2022 года 17:07

ЦБ РФ установил курс евро с 22 апреля в размере 81,2239 руб.

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21 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 апреля, составляет 81,2239 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 204,66 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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