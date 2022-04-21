Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 16:30 мск 21 апреля составил 74,999 руб.

21 апреля. FINMARKET.RU - На 16:30 мск средневзвешенныйк российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 20093 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,999 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США упал на 20819 пунктов.

С 15 марта 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным до 16:30 мск дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

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