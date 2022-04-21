Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8861 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7599 руб., максимальный - 12,1993 руб. Было заключено 1008 сделок. Объем торгов составил 2577,66 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8238 руб. за юань.

21 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3099 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8861 руб.

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Госсовет Китая пообещал поддержать добычу угля и проекты по обеспечению энергоснабжения страны, сообщает Caixin Global. Производственные мощности в этом году планируется увеличить на 300 млн тонн. Это составит около 7% прогнозируемого потребления... Производственные мощности в этом году планируется увеличить на 300 млн тонн. Это составит около 7% прогнозируемого потребления... читать дальше

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Занятость в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в четвертом квартале 2021 года выросла до 68,7% по сравнению с 68,2% тремя месяцами ранее. Общий показатель вплотную приблизился к допандемийному уровню (октябрь-декабрь 2019 года),... Общий показатель вплотную приблизился к допандемийному уровню (октябрь-декабрь 2019 года),... читать дальше

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Международное энергетическое агентство представило новый список рекомендаций потребительского поведения для европейцев, которые, по мнению экспертов МЭА, способны снизить зависимость Европы от топлива из России. Глава агентства Фатих Бироль представил набор "наиболее... Глава агентства Фатих Бироль представил набор "наиболее... читать дальше

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,15 пункта (0,435%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2320,58 пункта. Максимальное значение к текущему... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг кредитоспособности отражает... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг кредитоспособности отражает... читать дальше

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ВТБ установил ставку 5-го купона облигаций серии Б-1-286 на уровне 17,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил выпуск сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей (при номинальном объеме 5 млрд рублей) в январе текущего года. Ставки... Банк разместил выпуск сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей (при номинальном объеме 5 млрд рублей) в январе текущего года. Ставки... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,55/86,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 28 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 80,97/97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 92...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,72/86,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 123 коп., Cредний курс продажи...

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Минпромторг РФ предлагает ограничить наценки перекупщиков стройматериалов по аналогии с ограничениями, введенными в отношении металлосервисных компаний, у которых наценка ограничены уровнем 7-12%, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор... читать дальше

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Доля трафика Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) во внутрироссийском трафике SWIFT по итогам 2021 года составила почти 30% (20% в 2020 году), говорится в ответах ЦБ на вопросы фракции КПРФ к годовому отчету Банка России за 2021 год. Между тем предполагалось,... Между тем предполагалось,... читать дальше

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Вагит Алекперов проинформировал ПАО "ЛУКОЙЛ" о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров НК, сообщает... Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров НК, сообщает... читать дальше

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме, заявила, что ЦБ будет предоставлять средства правительству в рамках трат Фонда национального благосостояния (ФНБ), и "заморозка" резервов никак не скажется на предоставляемых объемах ресурсов. "Что... "Что... читать дальше

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Расходы бюджета Китая в первом квартале увеличились на 8,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 6,36 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны. В частности, затраты на образование выросли на 8,5%, на науку и технологии - на 22,4%.... читать дальше

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Госдума сегодня утвердила отчет Банка России за 2021 г., просит регулятора представить четкие стратегические ориентиры в условиях текущего трансформационного вызова. "Комитеты предлагают представить четкие стратегические ориентиры мегарегулятора в условиях текущего... "Комитеты предлагают представить четкие стратегические ориентиры мегарегулятора в условиях текущего... читать дальше

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Цифровой рубль сможет применяться при реализации государственных программ, это позволит более эффективно отслеживать использование средств, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. "Действительно, цифровой рубль даст новые возможности. Кроме того, что будет... "Действительно, цифровой рубль даст новые возможности. Кроме того, что будет... читать дальше

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