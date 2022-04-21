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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3109,7 млрд руб.
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21 апреля 2022 года 09:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3109,7 млрд руб.
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21 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 3109,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 3189,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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21 апреля 2022 года 13:35
Госсовет Китая пообещал поддержать добычу угля и проекты по обеспечению энергоснабжения страны, сообщает Caixin Global. Производственные мощности в этом году планируется увеличить на 300 млн тонн. Это составит около 7% прогнозируемого потребления... читать дальше
.21 апреля 2022 года 13:27
Занятость в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в четвертом квартале 2021 года выросла до 68,7% по сравнению с 68,2% тремя месяцами ранее. Общий показатель вплотную приблизился к допандемийному уровню (октябрь-декабрь 2019 года),... читать дальше
.21 апреля 2022 года 13:21
Международное энергетическое агентство представило новый список рекомендаций потребительского поведения для европейцев, которые, по мнению экспертов МЭА, способны снизить зависимость Европы от топлива из России. Глава агентства Фатих Бироль представил набор "наиболее... читать дальше
.21 апреля 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи сильно корректируется наверх после снижения, пытаясь развернуться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,15 пункта (0,435%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2320,58 пункта. Максимальное значение к текущему... читать дальше
.21 апреля 2022 года 13:14
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг кредитоспособности отражает... читать дальше
.21 апреля 2022 года 13:10
ВТБ установил ставку 5-го купона облигаций серии Б-1-286 на уровне 17,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил выпуск сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей (при номинальном объеме 5 млрд рублей) в январе текущего года. Ставки... читать дальше
.21 апреля 2022 года 13:07
По состоянию на 13:00 мск 21 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 76,55/86,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,55/86,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 28 коп., средний...
.21 апреля 2022 года 13:07
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 80,97/97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал на 92...
.21 апреля 2022 года 13:07
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 74,72/86,67 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,72/86,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 123 коп., Cредний курс продажи...
.21 апреля 2022 года 13:06
Минпромторг РФ предлагает ограничить наценки перекупщиков стройматериалов по аналогии с ограничениями, введенными в отношении металлосервисных компаний, у которых наценка ограничены уровнем 7-12%, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:59
Доля трафика Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) во внутрироссийском трафике SWIFT по итогам 2021 года составила почти 30% (20% в 2020 году), говорится в ответах ЦБ на вопросы фракции КПРФ к годовому отчету Банка России за 2021 год. Между тем предполагалось,... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:50
Вагит Алекперов проинформировал ПАО "ЛУКОЙЛ" о своем решении отказаться от полномочий члена совета директоров, а также досрочно сложить полномочия президента компании. Соответствующие уведомления были направлены сегодня председателю совета директоров НК, сообщает... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:43
Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая сегодня в Госдуме, заявила, что ЦБ будет предоставлять средства правительству в рамках трат Фонда национального благосостояния (ФНБ), и "заморозка" резервов никак не скажется на предоставляемых объемах ресурсов. "Что... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:35
Расходы бюджета Китая в первом квартале увеличились на 8,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 6,36 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны. В частности, затраты на образование выросли на 8,5%, на науку и технологии - на 22,4%.... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:26
Госдума утвердила годовой отчет ЦБ, просит регулятора дать ориентиры в условиях трансформационного вызова в 2022 г.
Госдума сегодня утвердила отчет Банка России за 2021 г., просит регулятора представить четкие стратегические ориентиры в условиях текущего трансформационного вызова. "Комитеты предлагают представить четкие стратегические ориентиры мегарегулятора в условиях текущего... читать дальше
.21 апреля 2022 года 12:19
Цифровой рубль сможет применяться при реализации государственных программ, это позволит более эффективно отслеживать использование средств, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. "Действительно, цифровой рубль даст новые возможности. Кроме того, что будет... читать дальше
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