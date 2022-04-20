Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,4848 руб.

Минимальный курс евро составил 81 руб., максимальный - 85,69 руб. Было заключено 17064 сделки. Объем торгов составил 60355,11 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 81,8975 руб. за евро.

20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4848 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42608,879 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 868,431 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0083 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,885 руб., максимальный - 78,6 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,885 руб., максимальный - 78,6 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,4848 руб. Минимальный курс евро составил 81 руб., максимальный - 85,69 руб. Было заключено 17064 сделки.... Минимальный курс евро составил 81 руб., максимальный - 85,69 руб. Было заключено 17064 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3075 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,1123 руб. Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,3087 руб. Было заключено 16906... Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,3087 руб. Было заключено 16906... читать дальше

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В марте 2022 года по сравнению с январем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 5,9% после роста на 3,9% в феврале, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 10%. В годовом выражении цены... читать дальше

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В январе-феврале 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 5 трлн... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России увеличилась за март на 8,3%, или на 77,2 млн рублей , и на 1 апреля 2022 г. составила 1008,1 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В феврале рост задолженности составлял... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с 8 по 15 апреля снизились на 0,1%, как и неделей ранее, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее в течение двух недель цены не менялись. Относительно начала года потребительские цены на... Относительно начала года потребительские цены на... читать дальше

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За период с 9 по 15 апреля 2022 года плодоовощная продукция в среднем в РФ подешевела на 0,9%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе цены на эту продукцию снизились на 0,6%. В том числе на неделе с 9 по 15 апреля... В том числе на неделе с 9 по 15 апреля... читать дальше

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За период с 9 по 15 апреля 2022 года потребительские цены повысились на 0,2% против роста на 0,66% неделей ранее (со 2 по 8 апреля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала апреля инфляция составила 1,00%, с начала года - 11,05%. В апреле 2021 года... В апреле 2021 года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом фондовых индикаторов на 0,6-3,1% после отката предыдущих дней в условиях сохраняющегося санкционного давления Запада на Россию. В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, шанхайский... В Азии в среду динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, шанхайский... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало марта 2022 года составили 44,4 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов ЦБ. Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото... Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за февраль запасы драгметаллов сократились в пересчете на золото... читать дальше

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер посоветовал немецким газовикам не переходить на оплату поставок топлива в рублях, на чем настаивает Москва. "Контракты есть контракты, - сказал Линднер в среду в интервью Bloomberg Television. - Контракты основаны на долларах и... "Контракты есть контракты, - сказал Линднер в среду в интервью Bloomberg Television. - Контракты основаны на долларах и... читать дальше

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Китайская экономика на текущий момент столкнулась с трудностями, однако ситуация не является критической, полагает старший экономист исследовательской компании China Beige Book Дерек Сиссорс, мнение которого приводит CNBC. "Речь не идет о сокращении экономики, с которым... "Речь не идет о сокращении экономики, с которым... читать дальше

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Цены на золото снижаются в ходе торгов в среду, отойдя от максимальных значений за пять недель. Фьючерсы на золото с поставкой в июне на бирже Comex подешевели на 0,25%, до $1953,20 за унцию. Во вторник цена золота снизилась на 1,4%, тогда как предыдущую сессию... Фьючерсы на золото с поставкой в июне на бирже Comex подешевели на 0,25%, до $1953,20 за унцию. Во вторник цена золота снизилась на 1,4%, тогда как предыдущую сессию... читать дальше

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Нефтяной рынок растет в среду после выхода данных министерства энергетики США, показавших резкое снижение запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,02 млн баррелей, максимальными темпами с января 2021 года, - до 413,73 млн... читать дальше

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