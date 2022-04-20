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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1123 руб.
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20 апреля 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1123 руб.

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20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3075 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,1123 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,96 руб., максимальный - 12,3087 руб. Было заключено 16906 сделок. Объем торгов составил 14791,92 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,12 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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