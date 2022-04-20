Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,6133 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,025 руб., максимальный - 78,78 руб. Было заключено 17867 сделок. Объем торгов составил 87637,56 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,6775 руб. за доллар США.

20 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6133 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,6133 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,025 руб., максимальный - 78,78 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,025 руб., максимальный - 78,78 руб. Было... читать дальше

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия будет постепенно отказываться от покупки российских энергоносителей, в частности, до конца года полностью откажется от импорта российской нефти. "Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу... "Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу... читать дальше

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РФ может выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию "Аэрофлота" около 107 млрд руб. Такие параметры рассматриваются в рамках подготовки очередного правительственного пакета мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, сообщил... читать дальше

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Спрос на металлургическую продукцию на внутреннем рынке нужно поддержать и увеличить, главным образом, за счет роста объемов строительства, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса в среду, проходящем в режиме... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8020 тыс. баррелей - до 413,733 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 761 тыс. баррелей и составили 232,378 млн... Товарные запасы бензина сократились на 761 тыс. баррелей и составили 232,378 млн... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня подготовить обновленную стратегию действий РФ во Всемирной торговой организации на фоне введенных рядом западных стран ограничений в отношении российской металлургии, которые, по его словам, противоречат нормам... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:05 мск поднялся на 188,67 пункта (0,54%) и составил 35099,87 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:05 мск поднялся на 188,67 пункта (0,54%) и составил 35099,87 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,65 пункта (0,01%)... Standard & Poor's 500 увеличился на 0,65 пункта (0,01%)... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте упали на 2,7% и составили 5,77 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный уровень с июня 2020 года. Это минимальный уровень с июня 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в феврале... Согласно пересмотренным данным, в феврале... читать дальше

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Средства населения в российских банках в марте сократились на умеренные 236 млрд рублей (-0,7%), что говорит о стабилизации ситуации после масштабного оттока в феврале (-1,2 трлн рублей, или -3,5%), говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". В первом... В первом... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4867,2 (-121,08) руб./грамм; на серебро - 64,22 (-0,96) руб./грамм; на платину - 2505,47 (+23,08) руб./грамм; на палладий - 5843,61 (-206,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 83,2705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 269,69 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 апреля, составляет 77,0809 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 194,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Глобальный спрос на серебро в промышленных целях в 2021 году увеличился на 9% и составил рекордные 508,2 млн унций, говорится в отчете отраслевой организации Silver Institute, подготовленном аналитиками компании Metals Focus. Промышленный спрос на серебро начал... Промышленный спрос на серебро начал... читать дальше

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Корпоративный кредитный портфель российских банков в марте сократился на 171 млрд рублей (или на 0,3%) после роста на 1 трлн 278 млрд рублей (+2,4%) в феврале, следует из обзора ЦБ "О развитии банковского сектора". Снижение корпоративного кредитования в марте регулятор... Снижение корпоративного кредитования в марте регулятор... читать дальше

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Ипотечное кредитование в России пока не снижает темпов: в марте, по предварительным данным, оно выросло на 2,1% по сравнению с 2,2% в феврале, говорится в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора". Рост ипотеки в марте произошел благодаря росту выдач в рамках двух... Рост ипотеки в марте произошел благодаря росту выдач в рамках двух... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в марте 2022 года подскочили на 6,7% в годовом выражении после роста на 5,7% в феврале, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что цены вырастут на... Эксперты, опрошенные Trading Economics, в целом ожидали, что цены вырастут на... читать дальше

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