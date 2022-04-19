Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,9287 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,9625 руб., максимальный - 79,7425 руб. Было заключено 12724 сделки. Объем торгов составил 69516,42 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,3 руб. за доллар США.

19 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4910 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,9287 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 41740,448 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1577,984 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1051 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,4198 руб. Минимальный курс юаня составил 12,255 руб., максимальный - 12,6339 руб. Было заключено 10305... Минимальный курс юаня составил 12,255 руб., максимальный - 12,6339 руб. Было заключено 10305... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,968 руб. Минимальный курс евро составил 82,73 руб., максимальный - 84,55 руб. Было заключено 9389 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,73 руб., максимальный - 84,55 руб. Было заключено 9389 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5065 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8826 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,0125 руб., максимальный - 79,7975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,0125 руб., максимальный - 79,7975 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики. Настроения оставались подавленными на фоне ожиданий введения Западом очередного пакета антироссийских санкций из-за военной операции России на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что его... Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что его... читать дальше

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Германский разработчик программного обеспечения для корпоративного сегмента SAP полностью прекратит работу в России и Белоруссии, говорится в сообщении компании. В начале марта компания сообщала, что приостановила заключение новых контрактов, однако продолжала работать... В начале марта компания сообщала, что приостановила заключение новых контрактов, однако продолжала работать... читать дальше

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Падение цен на нефть ускорилось во вторник после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда (МВФ). МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год - до 3,6% с 3,8%.... МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, на 2023 год - до 3,6% с 3,8%.... читать дальше

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Китай в первом квартале увеличил добычу нефти на 4,4% относительно того же периода прошлого года - до 51,19 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В том числе в марте производство выросло на 3,9% в годовом выражении и... В том числе в марте производство выросло на 3,9% в годовом выражении и... читать дальше

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Канада ввела санкции против главы российского ЦБ Эльвиры Набиуллиной, бизнесменов Петра Авена, Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Германа Хана, Олега Бойко и еще восьми российских физических лиц, говорится в документе, опубликованном правительством этой страны. Также... Также... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит механизм маркирования и учета животных вместо их идентификации. По замыслу разработчиков принятие документа позволит предотвратить распространение заразных болезней животных. Перечень видов животных,... Перечень видов животных,... читать дальше

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Германский производитель косметики и бытовой химии Henkel уведомил правительство Ленинградской области, где у компании был завод, о продаже своих активов в России, сообщается в телеграм-канале администрации региона. "В этот период завод в Тосно продолжит работу в... "В этот период завод в Тосно продолжит работу в... читать дальше

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Экспорт угля из РФ с начала 2022 г. сократился почти на 9%, заявил директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев в ходе круглого стола в Госдуме. "К сожалению, мы видим на сегодня снижение объемов экспорта, особенно по концу марта и апрелю цифра... "К сожалению, мы видим на сегодня снижение объемов экспорта, особенно по концу марта и апрелю цифра... читать дальше

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Количество редомицилировавшихся в специальных административных районах (САР) компаний за последние четыре недели составило 14, еще около 20 готовят документы, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости... читать дальше

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Великобритания отзывает у "Московской биржи" статус "признанной биржи" и, тем самым, лишает инвесторов, торгующих на ней, налоговых льгот, сообщается в пресс-релизе казначейства Британии. "Это означает, что инвесторы в будущем не смогут получить доступ к определенным... "Это означает, что инвесторы в будущем не смогут получить доступ к определенным... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4910 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,9287 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,9625 руб., максимальный - 79,7425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 77,9625 руб., максимальный - 79,7425 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов во вторник, участники рынка оценивают корпоративную отчетность. Между тем доходность десятилетних гособлигаций США обновила максимум с конца 2018 года на фоне сохраняющихся опасений по поводу высокой инфляции и... Между тем доходность десятилетних гособлигаций США обновила максимум с конца 2018 года на фоне сохраняющихся опасений по поводу высокой инфляции и... читать дальше

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