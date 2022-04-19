Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1006,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2988,06 млрд руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 апреля составили по Российской Федерации 1006,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 912,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1015,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 919,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 апреля составили 2988,06 млрд руб. против 2791,77192 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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