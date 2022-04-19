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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,6/89,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 242 коп., Cредний курс продажи...

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 505 млн 62 тыс. 996, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 199 тыс.... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 199 тыс.... читать дальше

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") установило ставку 36-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 17,69% годовых, говорится в сообщениях компании. ФСК разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26... ФСК разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26... читать дальше

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Пассажиропоток московского аэропорта "Домодедово" составил в марте 2022 года около 1,3 млн человек, сообщает пресс-служба воздушной гавани. На внутренних воздушных линиях аэропорт обслужил 950 тыс. пассажиров. Самыми популярными маршрутами в отчетном месяце стали Сочи,... На внутренних воздушных линиях аэропорт обслужил 950 тыс. пассажиров. Самыми популярными маршрутами в отчетном месяце стали Сочи,... читать дальше

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Сегодня МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций в отношении ряда российских банков и финансовых институтов из-за ситуации вокруг Украины. "Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного... "Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2670,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В ходе сегодняшних торгов доллар США продолжает дорожать в связи с ростом геополитической напряженности, а также на ожиданиях более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) по сравнению с другими мировыми... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 апреля составили по Российской Федерации 1006,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 912,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Новосибирское АО "Сибирский антрацит" (входит в группу "Сибантрацит") в 2021 году получило 23,13 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 116,5 млн рублей чистого убытка в 2020 году, следует из бухгалтерской отчетности компании. Выручка АО в 2021 году выросла почти в 2... Выручка АО в 2021 году выросла почти в 2... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник. Опасения по поводу рисков рецессии усиливаются на фоне резкого роста цен в то время, когда экономики стран мира все еще восстанавливаются от последствий... Опасения по поводу рисков рецессии усиливаются на фоне резкого роста цен в то время, когда экономики стран мира все еще восстанавливаются от последствий... читать дальше

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Минцифры РФ предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи и таким образом возвращать им часть налога на прибыль, сообщила пресс-служба ведомства во вторник. Министерство выступает за распространение ИНВ на операторов для сохранения... Министерство выступает за распространение ИНВ на операторов для сохранения... читать дальше

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Бывшие собственники компании не могут требовать ее банкротства и привлечения к субсидиарной ответственности новых владельцев из-за долга по невыплаченным дивидендам, решил Верховный суд (ВС) РФ в деле о банкротстве ООО "Центр-Савек". Дело о несостоятельности этой... Дело о несостоятельности этой... читать дальше

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Объявивший об уходе из России на фоне военной операции на Украине известный финский производитель молочной продукции Valio ищет покупателей на свои активы. По сведениям "Коммерсанта", один из возможных претендентов — группа "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича. Помимо... читать дальше

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Международная консалтинговая компания McKinsey & Company заявила о прекращении обслуживания клиентов в России. "Мы прекратили предоставление всех услуг клиентам в России ещё с 15 апреля 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, базирующейся... "Мы прекратили предоставление всех услуг клиентам в России ещё с 15 апреля 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, базирующейся... читать дальше

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Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник на фоне сокращения добычи в Ливии, а также сигналов китайских властей о готовности поддержать экономику страны. Brent остается в плюсе, тогда как WTI перешла к снижению. Brent остается в плюсе, тогда как WTI перешла к снижению. Стоимость июньских фьючерсов на нефть... Стоимость июньских фьючерсов на нефть... читать дальше

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Правительство опубликовало постановление о правилах сохранения листинга депозитарных расписок российского эмитента за пределами РФ. У компаний будет пять рабочих дней - с 27 апреля до 5 мая включительно - на подачу заявлений в Минфин РФ с просьбой сохранить листинг, говорится в... читать дальше

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