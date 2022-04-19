19 апреля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
19 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Март 2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Март 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 апреля 2022 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 76,6/89,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 242 коп., Cредний курс продажи...
.
19 апреля 2022 года 09:57
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 505 млн 62 тыс. 996, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 199 тыс.... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 09:50
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") установило ставку 36-го купона облигаций 26-й и 27-й серий в размере 17,69% годовых, говорится в сообщениях компании.
ФСК разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 09:49
Пассажиропоток московского аэропорта "Домодедово" составил в марте 2022 года около 1,3 млн человек, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
На внутренних воздушных линиях аэропорт обслужил 950 тыс. пассажиров. Самыми популярными маршрутами в отчетном месяце стали Сочи,... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 09:40
Сегодня МИД Новой Зеландии объявил о введении санкций в отношении ряда российских банков и финансовых институтов из-за ситуации вокруг Украины.
"Новая Зеландия вводит санкции в отношении 18 финансовых учреждений, в том числе российского Центрального банка, суверенного... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 09:32
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2670,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
19 апреля 2022 года 09:29
В ходе сегодняшних торгов доллар США продолжает дорожать в связи с ростом геополитической напряженности, а также на ожиданиях более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) по сравнению с другими мировыми... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 апреля составили по Российской Федерации 1006,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 912,6 млрд руб.
На... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 09:25
Новосибирское АО "Сибирский антрацит" (входит в группу "Сибантрацит") в 2021 году получило 23,13 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 116,5 млн рублей чистого убытка в 2020 году, следует из бухгалтерской отчетности компании.
Выручка АО в 2021 году выросла почти в 2... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 09:17
Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики на торгах во вторник.
Опасения по поводу рисков рецессии усиливаются на фоне резкого роста цен в то время, когда экономики стран мира все еще восстанавливаются от последствий... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 09:10
Минцифры РФ предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи и таким образом возвращать им часть налога на прибыль, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.
Министерство выступает за распространение ИНВ на операторов для сохранения... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 08:56
Бывшие собственники компании не могут требовать ее банкротства и привлечения к субсидиарной ответственности новых владельцев из-за долга по невыплаченным дивидендам, решил Верховный суд (ВС) РФ в деле о банкротстве ООО "Центр-Савек".
Дело о несостоятельности этой... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 08:47
Объявивший об уходе из России на фоне военной операции на Украине известный финский производитель молочной продукции Valio ищет покупателей на свои активы. По сведениям "Коммерсанта", один из возможных претендентов — группа "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича. Помимо... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 08:39
Международная консалтинговая компания McKinsey & Company заявила о прекращении обслуживания клиентов в России.
"Мы прекратили предоставление всех услуг клиентам в России ещё с 15 апреля 2022 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, базирующейся... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 08:33
Цены на нефть изменяются разнонаправленно во вторник на фоне сокращения добычи в Ливии, а также сигналов китайских властей о готовности поддержать экономику страны.
Brent остается в плюсе, тогда как WTI перешла к снижению.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть... читать дальше
.
19 апреля 2022 года 08:32
Правительство опубликовало постановление о правилах сохранения листинга депозитарных расписок российского эмитента за пределами РФ. У компаний будет пять рабочих дней - с 27 апреля до 5 мая включительно - на подачу заявлений в Минфин РФ с просьбой сохранить листинг, говорится в... читать дальше
.