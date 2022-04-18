Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,3891 руб.

Минимальный курс доллара США составил 78,755 руб., максимальный - 80,86 руб. Было заключено 31425 сделок. Объем торгов составил 81236,12 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,75 руб. за доллар США.

18 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3891 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43318,433 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 108,148 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3891 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,755 руб., максимальный - 80,86 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,755 руб., максимальный - 80,86 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5249 руб. Минимальный курс юаня составил 12,451 руб., максимальный - 12,855 руб. Было заключено 10697... Минимальный курс юаня составил 12,451 руб., максимальный - 12,855 руб. Было заключено 10697... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил понедельник впадением индикаторов, причем индекс МосБиржи обновил минимум с 24 февраля, а индекс РТС опустился до минимум с конца марта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 3,4% и составил 2342,63... Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 3,4% и составил 2342,63... читать дальше

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Заявившая об уходе с российского рынка финская компания Paulig, один из крупных мировых производителей кофе, в 2021 году получила в РФ 53 млн рублей чистой прибыли против 2,5 млн рублей чистого убытка в 2020 году, следует из данных аналитической системы... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Молдавии со "стабильного" на "негативный", пишет в понедельник ряд молдавских СМИ, связывая снижение рейтинга с событиями на Украине. В представленном отчете Moody's объяснило снижение рейтинга... В представленном отчете Moody's объяснило снижение рейтинга... читать дальше

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China FAW Group Co., крупнейший в КНР производитель автомобилей на традиционных видах топлива, возобновил работу пяти предприятий. В результате на этих заводах вернулись на рабочие места в общей сложности свыше 7,4 тыс. человек. Кроме того, возобновили работу более 25... В результате на этих заводах вернулись на рабочие места в общей сложности свыше 7,4 тыс. человек. Кроме того, возобновили работу более 25... читать дальше

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ООО "Фацер" (российская "дочка" финского производителя хлебобулочных изделий Fazer) переименовано в ООО "Хлебный дом", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля. В начале марта Fazer объявил о прекращении... В начале марта Fazer объявил о прекращении... читать дальше

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса назначил 17 новых министров на фоне крупного экономического кризиса в стране, сообщает Associated Press. При этом старший брат президента Махинда Раджапакса остался премьером страны, глава МИД и Минфина также сохранили свои... При этом старший брат президента Махинда Раджапакса остался премьером страны, глава МИД и Минфина также сохранили свои... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4197 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,69 руб., максимальный - 81 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 78,69 руб., максимальный - 81 руб. Было заключено... читать дальше

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В прошлом году российская "дочка" финского молочного концерна Valio - ООО "Валио" - увеличила чистую прибыль на 29,3%, выручку - на 8,8%. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль компании в 2021 году составила 320,5 млн рублей против 247,9 млн... По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль компании в 2021 году составила 320,5 млн рублей против 247,9 млн... читать дальше

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По итогам 1-го квартала экспорт необработанной древесины из РФ сократился на 54% на фоне запрета на вывоз "кругляка" ценных пород и составил 1,4 млн куб. м, сообщил первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. "Объем вывоза "кругляка" за... "Объем вывоза "кругляка" за... читать дальше

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Власти Ленинградской области надеются увидеть порядка 5 млн туристов в регионе в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский. "В прошлом году, по экспертной оценке, мы получили 4 млн 900 тысяч туристов и... "В прошлом году, по экспертной оценке, мы получили 4 млн 900 тысяч туристов и... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5015,06 (-37,29) руб./грамм; на серебро - 65,53 (-0,49) руб./грамм; на платину - 2495,72 (-18,55) руб./грамм; на палладий - 6082,19 (-45,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, снизил чистую прибыль в 1-м квартале на 18,5%, но показатель в расчете на акцию превзошел ожидания экспертов. Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила $699 млн, или 86... Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила $699 млн, или 86... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 79,4529 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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