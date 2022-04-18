ЦБ РФ установил курс евро с 19 апреля в размере 86,4289 руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 86,4289 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,26 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43318,433 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 108,148 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5840 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,3891 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,755 руб., максимальный - 80,86 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 78,755 руб., максимальный - 80,86 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5249 руб. Минимальный курс юаня составил 12,451 руб., максимальный - 12,855 руб. Было заключено 10697... Минимальный курс юаня составил 12,451 руб., максимальный - 12,855 руб. Было заключено 10697... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов, завершил понедельник впадением индикаторов, причем индекс МосБиржи обновил минимум с 24 февраля, а индекс РТС опустился до минимум с конца марта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 3,4% и составил 2342,63... Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 3,4% и составил 2342,63... читать дальше

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Заявившая об уходе с российского рынка финская компания Paulig, один из крупных мировых производителей кофе, в 2021 году получила в РФ 53 млн рублей чистой прибыли против 2,5 млн рублей чистого убытка в 2020 году, следует из данных аналитической системы... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Молдавии со "стабильного" на "негативный", пишет в понедельник ряд молдавских СМИ, связывая снижение рейтинга с событиями на Украине. В представленном отчете Moody's объяснило снижение рейтинга... В представленном отчете Moody's объяснило снижение рейтинга... читать дальше

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China FAW Group Co., крупнейший в КНР производитель автомобилей на традиционных видах топлива, возобновил работу пяти предприятий. В результате на этих заводах вернулись на рабочие места в общей сложности свыше 7,4 тыс. человек. Кроме того, возобновили работу более 25... В результате на этих заводах вернулись на рабочие места в общей сложности свыше 7,4 тыс. человек. Кроме того, возобновили работу более 25... читать дальше

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ООО "Фацер" (российская "дочка" финского производителя хлебобулочных изделий Fazer) переименовано в ООО "Хлебный дом", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Соответствующие записи внесены в ЕГРЮЛ 12 апреля. В начале марта Fazer объявил о прекращении... В начале марта Fazer объявил о прекращении... читать дальше

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса назначил 17 новых министров на фоне крупного экономического кризиса в стране, сообщает Associated Press. При этом старший брат президента Махинда Раджапакса остался премьером страны, глава МИД и Минфина также сохранили свои... При этом старший брат президента Махинда Раджапакса остался премьером страны, глава МИД и Минфина также сохранили свои... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4197 руб. Минимальный курс доллара США составил 78,69 руб., максимальный - 81 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 78,69 руб., максимальный - 81 руб. Было заключено... читать дальше

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В прошлом году российская "дочка" финского молочного концерна Valio - ООО "Валио" - увеличила чистую прибыль на 29,3%, выручку - на 8,8%. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль компании в 2021 году составила 320,5 млн рублей против 247,9 млн... По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль компании в 2021 году составила 320,5 млн рублей против 247,9 млн... читать дальше

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По итогам 1-го квартала экспорт необработанной древесины из РФ сократился на 54% на фоне запрета на вывоз "кругляка" ценных пород и составил 1,4 млн куб. м, сообщил первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов. "Объем вывоза "кругляка" за... "Объем вывоза "кругляка" за... читать дальше

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Власти Ленинградской области надеются увидеть порядка 5 млн туристов в регионе в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник глава комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский. "В прошлом году, по экспертной оценке, мы получили 4 млн 900 тысяч туристов и... "В прошлом году, по экспертной оценке, мы получили 4 млн 900 тысяч туристов и... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5015,06 (-37,29) руб./грамм; на серебро - 65,53 (-0,49) руб./грамм; на платину - 2495,72 (-18,55) руб./грамм; на палладий - 6082,19 (-45,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, снизил чистую прибыль в 1-м квартале на 18,5%, но показатель в расчете на акцию превзошел ожидания экспертов. Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила $699 млн, или 86... Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила $699 млн, или 86... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 79,4529 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 59,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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