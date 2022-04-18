Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1015,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2791,77 млрд руб.

18 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 апреля составили по Российской Федерации 1015,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 919,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1013,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 909,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 апреля составили 2791,77 млрд руб. против 2873,55727 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.