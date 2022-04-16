ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 апреля в размере 80,0437 руб., евро - 87,0715 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 87,0715 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 93,09 коп.

16 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 80,0437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 124,43 коп.

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Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев подписал приказ, согласно которому вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки, сообщила пресс-служба ведомства. Документ направлен на государственную регистрацию в министерство юстиции, уточнили в... читать дальше

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах России в апреле составила 19,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 29,3 тыс. руб. Относительно марта эти показатели сократились на 3% и 4% соответственно, свидетельствуют данные "Циан.Аналитики". В "Авито... читать дальше

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В границы морского порта Азов, расположенного в Ростовской области, войдут дополнительные земельные участки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин сообщила пресс-служба правительства. На новой территории порта будет построен Азовский... На новой территории порта будет построен Азовский... читать дальше

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В общегородском субботнике 16 апреля приняли участие более 982 тыс. человек, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в воскресенье. "Провели работы по уборке столицы после зимнего периода, очистили дворы, парки и скверы, территории социальных объектов, высадили... читать дальше

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Власти Болгарии в рамках санкций ЕС ввели запрет на заход в свои порты для судов из России, сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP). "Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на... "Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на... читать дальше

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Правительство РФ смягчило ограничения на вывоз минеральных удобрений, действующие экспортные квоты для российских производителей временно увеличены почти на 700 тыс. тонн, данное решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно, сообщили в кабинете министров.... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 тыс. 263 случая, госпитализированы за сутки 1 тыс. 454 человека, от COVID-19 скончались 233 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 17... "По состоянию на 17... читать дальше

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Деловая активность в Европе замедляется в связи с наступившими праздниками - также сокращаются и заявки на поставку газа из России. Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку российского газа в Европу на 17 апреля составляет 57,1 млн куб. м, заявка... читать дальше

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Около 7 тыс. баров закрылись в Италии за время пандемии COVID-19, сообщил вчера телеканал TGcom24 со ссылкой на статистические данные, полученные властями. Так, за время пандемии в стране прекратили работу 6 875 баров. Это около 4% от общего количества подобных... Так, за время пандемии в стране прекратили работу 6 875 баров. Это около 4% от общего количества подобных... читать дальше

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Строительство скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории НИИ им. Склифосовского завершено на 66%, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. "В центре Москвы на территории НИИ им. Склифосовского продолжается строительство скоропомощного... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 80,0437 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 124,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 87,0715 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 апреля, составляет 87,0715 руб. По сравнению...

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Традиционный общегородской субботник начался в Москве, но погода вносит свои коррективы, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в субботу. "К сожалению, погода не позволяет нам развернуться с полным размахом, так как мы хотели и планировали провести этот... читать дальше

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассматривает возможность учреждения министерского поста для организации снижения зависимости страны от ископаемых энергоресурсов. По сообщению телеканала BFMTV, такую мысль он высказал в ходе митинга в Марселе. По замыслу... По сообщению телеканала BFMTV, такую мысль он высказал в ходе митинга в Марселе. По замыслу... читать дальше

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2021 году заработал 253 млн 875 тыс. 706 руб., что на 170 млн больше, чем в 2020 году. Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным на сайте регионального правительства, в... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 рублей до 4 тыс. рублей. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Штраф в размере от 2... Штраф в размере от 2... читать дальше

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Власти Италии решили с воскресенья закрыть доступ к портам страны для судов из России, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на документы, утвержденные управлением итальянских портовых служб. Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля... Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля... читать дальше

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