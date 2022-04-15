Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6411 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,551 руб., максимальный - 12,8175 руб. Было заключено 12375 сделок. Объем торгов составил 11827,71 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,718 руб. за юань.

15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1912 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6411 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43426,580 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 883,457 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1912 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6411 руб. Минимальный курс юаня составил 12,551 руб., максимальный - 12,8175 руб. Было заключено 12375... Минимальный курс юаня составил 12,551 руб., максимальный - 12,8175 руб. Было заключено 12375... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11390 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9731 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,185 руб., максимальный - 81,3 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,185 руб., максимальный - 81,3 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ после волатильной сессии завершил торги на подъеме в отсутствие внешних ориентиров (биржи Европы и США не работали в связи с пасхальными праздниками) и на фоне некоторого затишья в новостной повестке на санкционную тематику. В пятницу в Азии преобладала... В пятницу в Азии преобладала... читать дальше

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Финский производитель одноразовой посуды и упаковки для рынка общественного питания Huhtamaki начал процесс сворачивания деятельности в России и будет искать покупателей на свои российские активы, сообщила компания. "Компания Huhtamaki решила инициировать процесс... "Компания Huhtamaki решила инициировать процесс... читать дальше

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Рыбаки РФ с начала года увеличили вылов рыбы и других биоресурсов на 1,2%, до 1,46 млн тонн, сообщает Росрыболовство. Положительную динамику добычи обеспечил Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, где завершилась охотоморская путина. Всего на добыче работают 524... Всего на добыче работают 524... читать дальше

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2021 год: он заработал более 65 млн 2 тыс. рублей, что на 19 млн меньше, чем в 2020 году, следует из представленной на сайте Думы декларации. Самым "богатым" депутатом по итогам публикации деклараций за... Самым "богатым" депутатом по итогам публикации деклараций за... читать дальше

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ЦБ РФ сохраняет настороженное отношение к криптовалютам, считает возможности их использования для обхода санкций ограниченными, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Сейчас говорят о том, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Мы видим,... "Сейчас говорят о том, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Мы видим,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12650 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9401 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,0625 руб., максимальный - 81,39 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,0625 руб., максимальный - 81,39 руб. Было... читать дальше

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Доход премьера РФ Михаила Мишустина в 2021 году составил 18,32 млн рублей, что примерно на 1,5 млн рублей меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах главы правительства и членов его семьи за 2021 год опубликована на сайте кабинета министров. Как пояснили в... Как пояснили в... читать дальше

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Среднесуточный экспорт нефти из РФ по системе "Транснефти" в дальнее зарубежье за 14 дней апреля вырос на 14,2% по сравнению с прошлым месяцем, до 645 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. Вывоз сырья морским транспортом увеличился на... Вывоз сырья морским транспортом увеличился на... читать дальше

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Полномасштабный эффект санкций в отношении экономики РФ можно будет оценить только по мартовской статистике, в феврале 2022 года рост ВВП РФ в годовом выражении оценивается в 3% после повышения на 4,3% в январе, говорится в ежемесячном мониторинге Института исследований и... читать дальше

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Самым "богатым" министром РФ по итогам 2021 года остался глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, уже не раз объяснявший свой уровень доходов периодом работы в бизнесе. Свои позиции в верху рейтинга самых обеспеченных министров сохранили и другие выходцы из бизнеса - министр... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тысячи рублей, что несколько превышает доход за предыдущий год, который составил 9 млн 994 тыс. рублей. Сведения о доходах главы российского государства за 2021 год опубликованы на сайте Кремля. Доход... Доход... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18.04 по 24.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Объем поддержки АПК РФ в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства в этом году превысит 0,5 трлн рублей, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в Чеченскую республику. "Сегодня аграриям оказывается... "Сегодня аграриям оказывается... читать дальше

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