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15 апреля 2022 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,9401 руб.
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15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12650 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9401 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,0625 руб., максимальный - 81,39 руб. Было заключено 12117 сделок. Объем торгов составил 65185,66 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,5 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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