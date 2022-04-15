15 апреля 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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15 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.04 по 24.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|19.04.2022
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Март 2022
|19.04.2022
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Март 2022
|20.04.2022
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Март 2022
|20.04.2022
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Февраль 2022
|20.04.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Февраль 2022
|20.04.2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Февраль 2022
|20.04.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Март 2022
|20.04.2022
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Март 2022
|20.04.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 апреля
|21.04.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Март 2022
|21.04.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 03 по 09 апреля
|21.04.2022
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Апрель 2022
|21.04.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 27 марта по 02 апреля
|21.04.2022
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Март 2022
|21.04.2022
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2022
|22.04.2022
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Апрель 2022
|22.04.2022
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Март 2022
|22.04.2022
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Февраль 2022
|22.04.2022
|11:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|Февраль 2022
|22.04.2022
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Февраль 2022
|22.04.2022
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Март 2022
Это автоматическое сообщение.
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Доход... читать дальше
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15 апреля 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 18.04 по 24.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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