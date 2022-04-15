Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,6654 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,55 руб., максимальный - 13,05 руб. Было заключено 966 сделок. Объем торгов составил 2079,68 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,5511 руб. за юань.

15 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1259 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,6654 руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трубная металлургическая компания" и ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), а кроме того, трех выпусков облигаций ТМК и двух выпусков облигаций ЧТПЗ до уровня "ruA", прогноз по рейтингам -... читать дальше

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Импорт в РФ в марте 2022 года упал на "десятки процентов" на фоне введенных против РФ ограничений, логистических проблем и ухода ряда иностранных компаний, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин. "Импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трубная металлургическая компания" и ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), а кроме того, трех выпусков облигаций ТМК и двух выпусков облигаций ЧТПЗ до уровня "ruA", прогноз по рейтингам -... читать дальше

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Банк России объявил о новых регуляторных послаблениях для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику: они затронут сделки по выкупу активов у нерезидентов, заблокированные из-за санкций активы, а также требования к Белоруссии. ЦБ... ЦБ... читать дальше

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АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 15,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летний выпуск на 4 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9,75%... Компания разместила 10-летний выпуск на 4 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9,75%... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. недовыпустила порядка 40 тыс. автомобилей из-за локдауна в Шанхае. Производство на шанхайском предприятии Tesla было приостановлено 28 марта. До этого завод выпускал в среднем 2,1 тыс. автомобилей в день. На данный... На данный... читать дальше

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Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,38 пункта (0,556%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2391,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2431,55 (+1,12%)... читать дальше

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Наблюдающаяся сейчас на рынке ситуация с избыточным предложением валюты и низким спросом на нее может сохраниться до конца 2022 года, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. "Создался очень серьезный дисбаланс, большое предложение валюты, маленький спрос.... "Создался очень серьезный дисбаланс, большое предложение валюты, маленький спрос.... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 8 апреля по 15 апреля) - 77,72 руб. за доллар, минимальное значение - 70,25 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 7,47 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,03/92,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 376 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,15/90,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,72/86,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 347 коп., Cредний курс продажи...

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ЦБ РФ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов, говорится в сообщении регулятора. "Банк России обращает внимание кредитных организаций, что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам... "Банк России обращает внимание кредитных организаций, что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам... читать дальше

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Программу льготного ипотечного кредитования с господдержкой необходимо продлить после 1 июля 2022 года, сообщили в пресс-службе ВТБ. "Мы уверены, что действие госпрограммы должно быть продлено и после 1 июля. Это решение окажет необходимую поддержку всему ипотечному... "Мы уверены, что действие госпрограммы должно быть продлено и после 1 июля. Это решение окажет необходимую поддержку всему ипотечному... читать дальше

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АК "АЛРОСА" приостанавливает публикацию квартальных результатов. "В связи с тем, что значительная часть акционеров "АЛРОСА" не имеет возможности принимать инвестиционные решения, компания временно приостановила публикацию квартальных результатов", - сообщили... "В связи с тем, что значительная часть акционеров "АЛРОСА" не имеет возможности принимать инвестиционные решения, компания временно приостановила публикацию квартальных результатов", - сообщили... читать дальше

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Американская Citigroup в первом квартале снизила размер риска на российские активы до $7,8 млрд с $9,8 млрд, создала резервы на $1,9 млрд под кредитные риски в России и последствия военного конфликта на Украине, сообщило в четверг руководство Citi на конференц-звонке с... читать дальше

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