.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1013,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2873,56 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте в РФ разогналась до 7,6%
В марте инфляция ускорилась до 7,6% после 1,2% в феврале, сообщил Росстат. В январе-марте потребительские цены выросли почти на 10%. Годовая инфляция разогналась до 16,7% после 9,15% месяцем ранее
 
Орешкин: главный ответ на цены - увеличение предложения
Цены на некоторые категории товаров после резкого всплеска в последние 1,5 месяца могут снизиться, полагает помощник президента РФ Максим Орешкин. По его словам, на фоне рекордного спроса и перебоев с комплектующими цены на некоторые товары в...
 
Госдума не будет спешить с принятием закона о внешнем управлении
Внесенный 12 апреля в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями с иностранным участием, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть рассмотрен в первом чтении не раньше мая. Об этом сказал "Ведомостям" собеседник в Госдуме и...
 
В России хотят разрешить покупать вторичку с ипотекой продавца
В России предложили продавать залоговое вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. Такую инициативу в правительство РФ и ЦБ направила федеральная компания "Этажи", пишут "Известия". Сейчас при продаже квартиры,...
 
15 апреля 2022 года 09:30

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1013,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2873,56 млрд руб.

 0
15 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 апреля составили по Российской Федерации 1013,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 909,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 913,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 812,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 апреля составили 2873,56 млрд руб. против 2832,50673 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 апреля 2022 года 13:41
"Эксперт РА" понизило рейтинг ТМК и ЧТПЗ до уровня "ruA"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трубная металлургическая компания" и ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), а кроме того, трех выпусков облигаций ТМК и двух выпусков облигаций ЧТПЗ до уровня "ruA", прогноз по рейтингам -...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 13:34
Орешкин сообщил о снижении импорта в марте на десятки процентов
Импорт в РФ в марте 2022 года упал на "десятки процентов" на фоне введенных против РФ ограничений, логистических проблем и ухода ряда иностранных компаний, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин. "Импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 13:27
"Эксперт РА" понизило рейтинг ТМК и ЧТПЗ, а также бондов компаний до уровня "ruA" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трубная металлургическая компания" и ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), а кроме того, трех выпусков облигаций ТМК и двух выпусков облигаций ЧТПЗ до уровня "ruA", прогноз по рейтингам -...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 13:25
ЦБ РФ объявил о новых регуляторных послаблениях для поддержки финсектора и его способности кредитовать экономику
Банк России объявил о новых регуляторных послаблениях для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику: они затронут сделки по выкупу активов у нерезидентов, заблокированные из-за санкций активы, а также требования к Белоруссии.

ЦБ...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 13:23
ТКХ установил ставку 7-го купона облигаций БО-П03 на уровне 15,5% годовых
АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 15,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 10-летний выпуск на 4 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9,75%...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 13:18
Tesla недопроизвела 40 тыс. автомобилей из-за локдауна в Шанхае
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. недовыпустила порядка 40 тыс. автомобилей из-за локдауна в Шанхае. Производство на шанхайском предприятии Tesla было приостановлено 28 марта. До этого завод выпускал в среднем 2,1 тыс. автомобилей в день.

На данный...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 15 апреля движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,38 пункта (0,556%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2391,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2431,55 (+1,12%)...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 13:10
Избыточное предложение валюты и низкий спрос на нее могут сохраниться в РФ до конца 2022 г. - Орешкин
Наблюдающаяся сейчас на рынке ситуация с избыточным предложением валюты и низким спросом на нее может сохраниться до конца 2022 года, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Создался очень серьезный дисбаланс, большое предложение валюты, маленький спрос....    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 77,72 руб.
Максимальное значение за неделю (с 8 апреля по 15 апреля) - 77,72 руб. за доллар, минимальное значение - 70,25 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 7,47 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
15 апреля 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 83,03/92,53 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,03/92,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 376 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
15 апреля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 15 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 75,15/90,05 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,15/90,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...
.
15 апреля 2022 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 77,72/86,7 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,72/86,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 347 коп., Cредний курс продажи...
.
15 апреля 2022 года 13:02
Банк России рекомендует отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов и банкам, и некредитным финорганизациям
ЦБ РФ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России обращает внимание кредитных организаций, что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 12:55
ВТБ выступает за продление программы льготной ипотеки после 1 июля
Программу льготного ипотечного кредитования с господдержкой необходимо продлить после 1 июля 2022 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"Мы уверены, что действие госпрограммы должно быть продлено и после 1 июля. Это решение окажет необходимую поддержку всему ипотечному...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 12:48
"АЛРОСА" приостанавливает публикацию квартальных результатов
АК "АЛРОСА" приостанавливает публикацию квартальных результатов.

"В связи с тем, что значительная часть акционеров "АЛРОСА" не имеет возможности принимать инвестиционные решения, компания временно приостановила публикацию квартальных результатов", - сообщили...    читать дальше
.
15 апреля 2022 года 12:40
Citigroup на $2 млрд снизила размер риска на активы в РФ
Американская Citigroup в первом квартале снизила размер риска на российские активы до $7,8 млрд с $9,8 млрд, создала резервы на $1,9 млрд под кредитные риски в России и последствия военного конфликта на Украине, сообщило в четверг руководство Citi на конференц-звонке с...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.