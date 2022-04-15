15 апреля 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Март 2022
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Апрель 2022
|16:15
|Промышленное производство в США
|Март 2022
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Февраль 2022
Это автоматическое сообщение.
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15 апреля 2022 года 13:41
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трубная металлургическая компания" и ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), а кроме того, трех выпусков облигаций ТМК и двух выпусков облигаций ЧТПЗ до уровня "ruA", прогноз по рейтингам -... читать дальше
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15 апреля 2022 года 13:34
Импорт в РФ в марте 2022 года упал на "десятки процентов" на фоне введенных против РФ ограничений, логистических проблем и ухода ряда иностранных компаний, сообщил помощник президента РФ Максим Орешкин. "Импорт из-за тех логистических ограничений, иных ограничений, ухода ряда... читать дальше
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15 апреля 2022 года 13:27
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности ПАО "Трубная металлургическая компания" и ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), а кроме того, трех выпусков облигаций ТМК и двух выпусков облигаций ЧТПЗ до уровня "ruA", прогноз по рейтингам -... читать дальше
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15 апреля 2022 года 13:25
Банк России объявил о новых регуляторных послаблениях для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику: они затронут сделки по выкупу активов у нерезидентов, заблокированные из-за санкций активы, а также требования к Белоруссии.
ЦБ... читать дальше
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15 апреля 2022 года 13:23
АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, мажоритарий АО "Концерн "Калашников") установило ставку 7-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 15,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила 10-летний выпуск на 4 млрд рублей в апреле 2019 года по ставке 9,75%... читать дальше
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15 апреля 2022 года 13:18
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. недовыпустила порядка 40 тыс. автомобилей из-за локдауна в Шанхае. Производство на шанхайском предприятии Tesla было приостановлено 28 марта. До этого завод выпускал в среднем 2,1 тыс. автомобилей в день.
На данный... читать дальше
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15 апреля 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи развернулся после подъема и ушел в минус. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,38 пункта (0,556%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2391,35 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2431,55 (+1,12%)... читать дальше
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15 апреля 2022 года 13:10
Наблюдающаяся сейчас на рынке ситуация с избыточным предложением валюты и низким спросом на нее может сохраниться до конца 2022 года, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Создался очень серьезный дисбаланс, большое предложение валюты, маленький спрос.... читать дальше
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15 апреля 2022 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 8 апреля по 15 апреля) - 77,72 руб. за доллар, минимальное значение - 70,25 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 7,47 руб.
Это автоматическое сообщение.
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15 апреля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 83,03/92,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 376 коп., Cредний курс продажи упал на...
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15 апреля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,15/90,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...
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15 апреля 2022 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,72/86,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 347 коп., Cредний курс продажи...
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15 апреля 2022 года 13:02
ЦБ РФ рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям отказаться в 2022 году от выплаты дивидендов, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России обращает внимание кредитных организаций, что в текущих условиях допускается несоблюдение надбавок к нормативам... читать дальше
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15 апреля 2022 года 12:55
Программу льготного ипотечного кредитования с господдержкой необходимо продлить после 1 июля 2022 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.
"Мы уверены, что действие госпрограммы должно быть продлено и после 1 июля. Это решение окажет необходимую поддержку всему ипотечному... читать дальше
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15 апреля 2022 года 12:48
АК "АЛРОСА" приостанавливает публикацию квартальных результатов.
"В связи с тем, что значительная часть акционеров "АЛРОСА" не имеет возможности принимать инвестиционные решения, компания временно приостановила публикацию квартальных результатов", - сообщили... читать дальше
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15 апреля 2022 года 12:40
Американская Citigroup в первом квартале снизила размер риска на российские активы до $7,8 млрд с $9,8 млрд, создала резервы на $1,9 млрд под кредитные риски в России и последствия военного конфликта на Украине, сообщило в четверг руководство Citi на конференц-звонке с... читать дальше
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