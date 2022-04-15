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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня я в размере 81,288 руб., курс евро - в размере 88,0024 руб.
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15 апреля 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня я в размере 81,288 руб., курс евро - в размере 88,0024 руб.
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15 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 81,288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 144,09 коп. Официальный курс евро, установленный ЦБ с 15 апреля, составляет 88,0024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 128,05 коп.
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16 апреля 2022 года 18:15
На субботник в Москве вышли 900 тыс. человек; план по апрельскому месячнику благоустройства на сегодня выполнен на 60% - заммэра
Традиционный общегородской субботник начался в Москве, но погода вносит свои коррективы, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в субботу. "К сожалению, погода не позволяет нам развернуться с полным размахом, так как мы хотели и планировали провести этот... читать дальше
.16 апреля 2022 года 17:58
Макрон собирается создать пост министра по снижению зависимости Франции от ископаемых энергоресурсов
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассматривает возможность учреждения министерского поста для организации снижения зависимости страны от ископаемых энергоресурсов. По сообщению телеканала BFMTV, такую мысль он высказал в ходе митинга в Марселе. По замыслу... читать дальше
.16 апреля 2022 года 17:31
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2021 году заработал 253 млн 875 тыс. 706 руб., что на 170 млн больше, чем в 2020 году. Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным на сайте регионального правительства, в... читать дальше
.16 апреля 2022 года 17:12
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 рублей до 4 тыс. рублей. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Штраф в размере от 2... читать дальше
.16 апреля 2022 года 16:58
Власти Италии решили с воскресенья закрыть доступ к портам страны для судов из России, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на документы, утвержденные управлением итальянских портовых служб. Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля... читать дальше
.16 апреля 2022 года 16:34
ЦБ РФ опубликовал разъяснение по мерам валютного контроля, по сути, разрешающее перечисление резидентами средств в рублях на своих счета в иностранных банках и последующую конвертацию этих средств в иностранную валюту, которую можно будет перевести другим... читать дальше
.16 апреля 2022 года 15:55
Москва возглавила ежегодный индекс качества городской среды за 2021 год, подготовленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По итогам 2021 года столица набрала 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем по итогам 2020... читать дальше
.16 апреля 2022 года 15:18
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области.... читать дальше
.16 апреля 2022 года 14:25
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Закон 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об... читать дальше
.16 апреля 2022 года 13:51
Правительство РФ направит более 6 млрд руб. на реконструкцию столичного Национального медицинского центра эндокринологии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии в Москве, сообщается на сайте правительства РФ. "Реконструкция предполагает модернизацию одного из существующих зданий... читать дальше
.16 апреля 2022 года 12:59
Использование механизма принудительного лицензирования иностранных фармацевтических препаратов должно сопровождаться созданием условий для разработки российских оригинальных препаратов с тем же лечебным эффектом, считает председатель совета директоров ГК "Промомед" Пётр... читать дальше
.16 апреля 2022 года 12:44
СП Сбербанка и VK - "О2О Холдинг" - подписало юридически обязывающие документы с УК People&People (в портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и др. компании) о продаже активов сервиса "Ситимобил". Как говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и VK, в периметр... читать дальше
.16 апреля 2022 года 12:17
Государственная топливная компания Шри-Ланки сообщила вчера об установлении нормированного распределения бензина. "Государственная компания "Цейлон Петролеум Корпорэйшн", на которую приходится около двух-третей розничного топливного рынка, заявила об ограничении объёма... читать дальше
.16 апреля 2022 года 11:42
Деловая активность в Европе замедляется в связи с наступившими праздниками - также сокращаются и заявки на поставку газа из России. Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку российского газа в Европу на 16 апреля составляет 57,2 млн куб. м, заявка... читать дальше
.16 апреля 2022 года 10:59
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 095 случаев, госпитализированы за сутки 2 тыс. 923 человека, от COVID-19 скончался 240 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 16 апреля, в РФ... читать дальше
.16 апреля 2022 года 10:48
Наиболее высокие доходы за 2021 год среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 4 млрд 216 млн 966 тыс. рублей. Это следует из его декларации за прошлый год, опубликованной в пятницу на сайте верхней палаты российского парламента. Таким образом, сенатор... читать дальше
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