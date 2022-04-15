ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня я в размере 81,288 руб., курс евро - в размере 88,0024 руб.

Официальный курс евро, установленныйс 15 апреля, составляет 88,0024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 128,05 коп.

15 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 81,288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 144,09 коп.

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Традиционный общегородской субботник начался в Москве, но погода вносит свои коррективы, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в субботу. "К сожалению, погода не позволяет нам развернуться с полным размахом, так как мы хотели и планировали провести этот... читать дальше

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассматривает возможность учреждения министерского поста для организации снижения зависимости страны от ископаемых энергоресурсов. По сообщению телеканала BFMTV, такую мысль он высказал в ходе митинга в Марселе. По замыслу... По сообщению телеканала BFMTV, такую мысль он высказал в ходе митинга в Марселе. По замыслу... читать дальше

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2021 году заработал 253 млн 875 тыс. 706 руб., что на 170 млн больше, чем в 2020 году. Согласно сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, опубликованным на сайте регионального правительства, в... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за нарушение ряда правил поведения на железнодорожном транспорте со 100 рублей до 4 тыс. рублей. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Штраф в размере от 2... Штраф в размере от 2... читать дальше

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Власти Италии решили с воскресенья закрыть доступ к портам страны для судов из России, сообщает в субботу телеканал TGcom24 со ссылкой на документы, утвержденные управлением итальянских портовых служб. Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля... Запрет будет касаться и российских судов, которые после 24 февраля... читать дальше

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ЦБ РФ опубликовал разъяснение по мерам валютного контроля, по сути, разрешающее перечисление резидентами средств в рублях на своих счета в иностранных банках и последующую конвертацию этих средств в иностранную валюту, которую можно будет перевести другим... читать дальше

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Москва возглавила ежегодный индекс качества городской среды за 2021 год, подготовленный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. По итогам 2021 года столица набрала 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем по итогам 2020... читать дальше

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области.... "Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области.... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Закон 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об... Закон 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об... читать дальше

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на реконструкцию Национального медицинского центра эндокринологии в Москве, сообщается на сайте правительства РФ. "Реконструкция предполагает модернизацию одного из существующих зданий... читать дальше

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Использование механизма принудительного лицензирования иностранных фармацевтических препаратов должно сопровождаться созданием условий для разработки российских оригинальных препаратов с тем же лечебным эффектом, считает председатель совета директоров ГК "Промомед" Пётр... читать дальше

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СП Сбербанка и VK - "О2О Холдинг" - подписало юридически обязывающие документы с УК People&People (в портфель входят "ГрузовичкоФ", "ТаксовичкоФ" и др. компании) о продаже активов сервиса "Ситимобил". Как говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и VK, в периметр... Как говорится в совместном пресс-релизе Сбербанка и VK, в периметр... читать дальше

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Государственная топливная компания Шри-Ланки сообщила вчера об установлении нормированного распределения бензина. "Государственная компания "Цейлон Петролеум Корпорэйшн", на которую приходится около двух-третей розничного топливного рынка, заявила об ограничении объёма... "Государственная компания "Цейлон Петролеум Корпорэйшн", на которую приходится около двух-третей розничного топливного рынка, заявила об ограничении объёма... читать дальше

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Деловая активность в Европе замедляется в связи с наступившими праздниками - также сокращаются и заявки на поставку газа из России. Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку российского газа в Европу на 16 апреля составляет 57,2 млн куб. м, заявка... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 095 случаев, госпитализированы за сутки 2 тыс. 923 человека, от COVID-19 скончался 240 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "По состоянию на 16 апреля, в РФ... читать дальше

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Наиболее высокие доходы за 2021 год среди членов Совета Федерации получил Валерий Пономарев - 4 млрд 216 млн 966 тыс. рублей. Это следует из его декларации за прошлый год, опубликованной в пятницу на сайте верхней палаты российского парламента. Таким образом, сенатор... Таким образом, сенатор... читать дальше

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