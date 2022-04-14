Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 81,2051 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,64 руб., максимальный - 82,835 руб. Было заключено 16125 сделок. Объем торгов составил 88972,65 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80,0425 руб. за доллар США.

14 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,2051 руб.

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 87,6964 руб. Минимальный курс евро составил 85,1375 руб., максимальный - 90,0025 руб. Было заключено 15388... Минимальный курс евро составил 85,1375 руб., максимальный - 90,0025 руб. Было заключено 15388... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2542 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8323 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5333 руб., максимальный - 13,0959 руб. Было заключено 21048... Минимальный курс юаня составил 12,5333 руб., максимальный - 13,0959 руб. Было заключено 21048... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,1121 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,525 руб., максимальный - 82,86 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,525 руб., максимальный - 82,86 руб. Было... читать дальше

.

Рынок акций РФ в четверг сохранил негативный настрой из-за санкционного давления на Россию в связи с ее военной операцией на Украине, а также на фоне проседающей нефти. Фондовые индексы МосБиржи и РТС упали на 4,89-5,62%. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика... читать дальше

.

Повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США на половину процентного пункта в мае является "целесообразным вариантом", полагает глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы... Инвесторы и трейдеры уже начали закладывать в прогнозы... читать дальше

.

Средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США за неделю, завершившуюся 14 апреля, подскочила на 0,28 процентного пункта (п.п.) и достигла 5% впервые с февраля 2011 года, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Таким образом, в... Таким образом, в... читать дальше

.

Власти США считают, что уже ввели основную часть санкций против РФ, и теперь необходимо добиваться их выполнения, заявил в четверг советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы считаем, что приняли основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим... "Мы считаем, что приняли основные санкции, а в ближайшие дни мы сосредоточим... читать дальше

.

Основными покупателями акций в марте стали банки, купив их на 46 млрд рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. "Поддержку рынку в марте оказывал преимущественно банковский сектор, который выкупал акции у всех прочих категорий участников... "Поддержку рынку в марте оказывал преимущественно банковский сектор, который выкупал акции у всех прочих категорий участников... читать дальше

.

Иностранные участники за неделю с 21 по 28 февраля приобрели валюту на 415 млрд рублей, что составляет 62,21% от всего объема покупок за февраль (667 млрд рублей), говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.. "На валютном рынке в конце... "На валютном рынке в конце... читать дальше

.

Количество кибератак на инфраструктуру финансовой отрасли РФ с 24 февраля выросло в 22 раза, Банк России и вся кредитно-финансовая сфера в целом были готовы к таким изменениям, заявил зампред ЦБ Герман Зубарев. "С 24 февраля текущего года мы фиксируем существенно... "С 24 февраля текущего года мы фиксируем существенно... читать дальше

.

Контейнерооборот морских портов РФ в марте 2022 года составил 385,143 тыс. TEU, что на 21,9% меньше показателя марта 2021 года, говорится в материалах "Морцентр-ТЭК". В Балтийском бассейне перевалка контейнеров в марте рухнула на 43,7%, до 123,488 тыс. TEU против... В Балтийском бассейне перевалка контейнеров в марте рухнула на 43,7%, до 123,488 тыс. TEU против... читать дальше

.

Утверждены антикризисные правила формирования комплексной программы капитальных вложений сроком на пять лет, сообщается в четверг на сайте правительства РФ. "Правительство в ежедневном режиме разрабатывает антикризисные меры, которые своевременно должны внедряться на... "Правительство в ежедневном режиме разрабатывает антикризисные меры, которые своевременно должны внедряться на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,2051 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,64 руб., максимальный - 82,835 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,64 руб., максимальный - 82,835 руб. Было... читать дальше

.

Максимальный уровень газификации регионов РФ, обеспечение экономики топливом по приемлемым ценам, а также диверсификация экспорта энергоресурсов в южном и восточном направлениях - такие приоритеты новой Энергетической стратегии на период до 2050 года обозначил президент... читать дальше

.

Физлица к началу апреля заместили часть оттока рублевых средств, которые сняли с банковских счетов в конце февраля, в том числе за счет конвертации валюты, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ. "После значительного снижения рублевых обязательств банков перед... "После значительного снижения рублевых обязательств банков перед... читать дальше

.

Нефтяные фьючерсы замедлили снижение на торгах в четверг, но остаются в минусе после роста до двухнедельного максимума накануне на фоне опасений по поводу глобального спроса на топливо. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:31 мск дешевеют... Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:31 мск дешевеют...

.