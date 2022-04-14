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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 81,288 руб.
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14 апреля 2022 года 17:15

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 апреля в размере 81,288 руб.

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14 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 апреля, составляет 81,288 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 144,09 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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