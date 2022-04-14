Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2701,7 млрд руб.

14 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2701,7 млрд руб.

.

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-марте увеличился на 25,6% и составил 379,9 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны. В долларовом выражении показатель вырос на 31,7% - до $59,9 млрд. В долларовом выражении показатель вырос на 31,7% - до $59,9 млрд.

.

Строительные площадки в Москве полностью обеспечены отечественными стройматериалами, сообщили в стройкомплексе города. "На текущий момент строительная отрасль Москвы практически полностью импортонезависима. Строительные площадки обеспечены основными материалами, в том... "На текущий момент строительная отрасль Москвы практически полностью импортонезависима. Строительные площадки обеспечены основными материалами, в том... читать дальше

.

Сеть отелей RIU Hotels&Resorts с 13 апреля закрыла бронирования для российских туристов, сотрудничающие с компанией туроператоры получили от нее письма с соответствующей информацией, сообщила сегодня порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ)... читать дальше

.

Производство золота в России в январе-феврале 2022 года выросло на 2,1% и составило 38,9 тонны по сравнению с 38,09 тонн в январе-феврале 2021 год, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Производство добычного золота... Производство добычного золота...

.

Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют незначительный рост, британский индекс слабо снижается. Инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка. В пятницу и в следующий понедельник большинство европейских бирж будут закрыты в связи с... читать дальше

.

Запасы основных металлов, торгующихся на Лондонской бирже металлов (LME), продолжают снижаться на фоне снижения производства европейскими металлургами из-за высоких цен на электроэнергию. Вместе с тем спрос на металлы растет по мере восстановления мировой экономики... Вместе с тем спрос на металлы растет по мере восстановления мировой экономики... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,7913 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6001 руб., максимальный - 13,1999 руб. Было заключено 1430... Минимальный курс юаня составил 12,6001 руб., максимальный - 13,1999 руб. Было заключено 1430... читать дальше

.

На 1 апреля 2022 года доля граждан с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% (высокая или избыточная закредитованность) составила 13,6% (около 6 млн. человек) от общего количества заемщиков, сообщается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, за... читать дальше

.

В прошлом году расходы россиян на рыбу выросли на 7,5%, ее потребление снизилось до 14 кг на человека, сообщил "Интерфаксу" руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев. "В среднем россиянин в 2021 году потратил на рыбу 2 128 рублей против 1 980 рублей... "В среднем россиянин в 2021 году потратил на рыбу 2 128 рублей против 1 980 рублей... читать дальше

.

ЦБ РФ ежедневно назначает цену, по которой покупает золото у банков, и, как правило, она ниже бенчмарка LBMA, говорится в материалах золотодобытчика Petropavlovsk. Например, в среду эта цена составляла $1660 за унцию. Это на 15-16% ниже бенчмарка (утренний бенчмарк LBMA... Например, в среду эта цена составляла $1660 за унцию. Это на 15-16% ниже бенчмарка (утренний бенчмарк LBMA... читать дальше

.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 348 случаев, госпитализированы за сутки 3 тыс. 131 человек, от COVID-19 скончались 254 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "По состоянию на 14 апреля в... "По состоянию на 14 апреля в... читать дальше

.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 29-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 17,69% годовых, говорится в сообщениях компании. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015... Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015... читать дальше

.

По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократилась на 7,3% - до 2,94 млрд шведских крон ($311,5 млн) по сравнению с 3,17 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

.

Алюминий, медь, никель и цинк продаются в марте-апреле на российском рынке "со значительным дисконтом" по сравнению с котировками на Лондонской бирже металлов (LME), сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов журналистам. "Проводится системная работа по отвязке... "Проводится системная работа по отвязке... читать дальше

.

Рождаемость в России в этом году может оказаться под воздействием серьезных вызовов на рынке труда, связанных с развитием экономической ситуации, и их влияния на финансовую устойчивость семей, считает первый заместитель министр труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина. "В... "В... читать дальше

.

В прошлом году московские компании экспортировали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) несырьевой неэнергетической продукции более чем на 34 млрд руб., это больше, чем годом ранее, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. "Несырьевой экспорт Москвы в Объединенные... "Несырьевой экспорт Москвы в Объединенные... читать дальше

.