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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2701,7 млрд руб.
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14 апреля 2022 года 10:28
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2701,7 млрд руб.
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14 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2701,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1168,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.14 апреля 2022 года 12:27
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.14 апреля 2022 года 12:19
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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют незначительный рост, британский индекс слабо снижается. Инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка. В пятницу и в следующий понедельник большинство европейских бирж будут закрыты в связи с... читать дальше
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На 1 апреля 2022 года доля граждан с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% (высокая или избыточная закредитованность) составила 13,6% (около 6 млн. человек) от общего количества заемщиков, сообщается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, за... читать дальше
.14 апреля 2022 года 11:49
В прошлом году расходы россиян на рыбу выросли на 7,5%, ее потребление снизилось до 14 кг на человека, сообщил "Интерфаксу" руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев. "В среднем россиянин в 2021 году потратил на рыбу 2 128 рублей против 1 980 рублей... читать дальше
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ЦБ РФ ежедневно назначает цену, по которой покупает золото у банков, и, как правило, она ниже бенчмарка LBMA, говорится в материалах золотодобытчика Petropavlovsk. Например, в среду эта цена составляла $1660 за унцию. Это на 15-16% ниже бенчмарка (утренний бенчмарк LBMA... читать дальше
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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 348 случаев, госпитализированы за сутки 3 тыс. 131 человек, от COVID-19 скончались 254 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "По состоянию на 14 апреля в... читать дальше
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.14 апреля 2022 года 11:35
По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократилась на 7,3% - до 2,94 млрд шведских крон ($311,5 млн) по сравнению с 3,17 млрд крон за аналогичный период предыдущего года. Как говорится в... читать дальше
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Алюминий, медь, никель и цинк продаются в марте-апреле на российском рынке "со значительным дисконтом" по сравнению с котировками на Лондонской бирже металлов (LME), сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов журналистам. "Проводится системная работа по отвязке... читать дальше
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.14 апреля 2022 года 11:14
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