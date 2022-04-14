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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в марте в РФ разогналась до 7,6%
В марте инфляция ускорилась до 7,6% после 1,2% в феврале, сообщил Росстат. В январе-марте потребительские цены выросли почти на 10%. Годовая инфляция разогналась до 16,7% после 9,15% месяцем ранее
 
Ритейлеры начали снижать цены
Ритейлеры начали снижать цены и возвращать большие распродажи. За последнюю неделю сеть "М.Видео-Эльдорадо" вдвое расширила список товаров, которые участвуют в распродажах и снижении цен, - до нескольких тысяч наименований. Основные скидки сейчас...
 
ЦБ может смягчить требования к продаже валютной выручки
Банк России по возможности смягчает меры валютного контроля и с вниманием относится к предложениям участников рынка о том, от каких мер уже можно постепенно отказываться, заявил "Ведомостям" представитель регулятора на просьбу прокомментировать...
 
Переход на российские материалы для строителей упростят
Возведение школ или поликлиник не будет затягиваться из-за того, что строители вынуждены сейчас искать стройматериалы или оборудование у других поставщиков. С 14 апреля вступает в силу постановление правительства об упрощенном порядке прохождения...
 
14 апреля 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
14:45 Процентная ставка ЕЦБ Апрель 2022
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Март 2022
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 03 по 09 апреля
15:30 Объемы розничных продаж в США Март 2022
15:30 Оптовые продажи в Канаде Февраль 2022
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 27 марта по 02 апреля
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Апрель 2022
17:00 Товарные запасы на складах США Февраль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
14 апреля 2022 года 12:42
За квартал рост прямых иностранные инвестиций в Китай составил 25,6%
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-марте увеличился на 25,6% и составил 379,9 млрд юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В долларовом выражении показатель вырос на 31,7% - до $59,9 млрд.
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14 апреля 2022 года 12:35
Московские стройки полностью обеспечены отечественными стройматериалами
Строительные площадки в Москве полностью обеспечены отечественными стройматериалами, сообщили в стройкомплексе города.

"На текущий момент строительная отрасль Москвы практически полностью импортонезависима. Строительные площадки обеспечены основными материалами, в том...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 12:27
Испанская сеть отелей RIU отказалась принимать российских туристов
Сеть отелей RIU Hotels&Resorts с 13 апреля закрыла бронирования для российских туристов, сотрудничающие с компанией туроператоры получили от нее письма с соответствующей информацией, сообщила сегодня порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ)...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 12:19
Производство золота в РФ в январе-феврале выросло на 2%, серебра - снизилось на 14%
Производство золота в России в январе-феврале 2022 года выросло на 2,1% и составило 38,9 тонны по сравнению с 38,09 тонн в январе-феврале 2021 год, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Производство добычного золота...
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14 апреля 2022 года 12:11
Большинство европейских рынков акций торгуется на позитиве
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют незначительный рост, британский индекс слабо снижается. Инвесторы ждут итогов заседания Европейского центрального банка. В пятницу и в следующий понедельник большинство европейских бирж будут закрыты в связи с...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 12:06
Запасы металлов на LME сокращаются на фоне снижения их производства европейскими металлургами
Запасы основных металлов, торгующихся на Лондонской бирже металлов (LME), продолжают снижаться на фоне снижения производства европейскими металлургами из-за высоких цен на электроэнергию.

Вместе с тем спрос на металлы растет по мере восстановления мировой экономики...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,7913 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,7913 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,6001 руб., максимальный - 13,1999 руб. Было заключено 1430...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:55
За полгода доля заемщиков с избыточной долговой нагрузкой в РФ снизилась до 13,6%
На 1 апреля 2022 года доля граждан с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% (высокая или избыточная закредитованность) составила 13,6% (около 6 млн. человек) от общего количества заемщиков, сообщается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, за...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:49
За год расходы россиян на рыбу выросли на 7,5%, потребление снизилось до 14 кг
В прошлом году расходы россиян на рыбу выросли на 7,5%, ее потребление снизилось до 14 кг на человека, сообщил "Интерфаксу" руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев.

"В среднем россиянин в 2021 году потратил на рыбу 2 128 рублей против 1 980 рублей...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:42
ЦБ РФ закупает золото у банков с дисконтом порядка 15%
ЦБ РФ ежедневно назначает цену, по которой покупает золото у банков, и, как правило, она ниже бенчмарка LBMA, говорится в материалах золотодобытчика Petropavlovsk.

Например, в среду эта цена составляла $1660 за унцию. Это на 15-16% ниже бенчмарка (утренний бенчмарк LBMA...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:39
За сутки в РФ выявлено более 11 тысяч новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 11 тыс. 348 случаев, госпитализированы за сутки 3 тыс. 131 человек, от COVID-19 скончались 254 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 14 апреля в...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:35
Ставка 29-го купона бондов ФСК 37-38-й серий установлена в размере 17,69%
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" ("ФСК ЕЭС") определило ставку 29-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 17,69% годовых, говорится в сообщениях компании.

Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:35
Квартальная чистая прибыль Ericsson упала на 7,3%, аналитики ожидали роста
По итогам 1-го квартала т.г. чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократилась на 7,3% - до 2,94 млрд шведских крон ($311,5 млн) по сравнению с 3,17 млрд крон за аналогичный период предыдущего года.

Как говорится в...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:28
Цветные металлы продаются сейчас в РФ с существенным дисконтом к котировкам LME
Алюминий, медь, никель и цинк продаются в марте-апреле на российском рынке "со значительным дисконтом" по сравнению с котировками на Лондонской бирже металлов (LME), сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов журналистам.

"Проводится системная работа по отвязке...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:21
Рождаемость в РФ в этом году может оказаться под воздействием серьезных вызовов на рынке труда - замглавы Минтруда
Рождаемость в России в этом году может оказаться под воздействием серьезных вызовов на рынке труда, связанных с развитием экономической ситуации, и их влияния на финансовую устойчивость семей, считает первый заместитель министр труда и соцзащиты РФ Ольга Баталина.

"В...    читать дальше
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14 апреля 2022 года 11:14
За год несырьевой экспорт Москвы в ОАЭ вырос в 7 раз
В прошлом году московские компании экспортировали в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) несырьевой неэнергетической продукции более чем на 34 млрд руб., это больше, чем годом ранее, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Несырьевой экспорт Москвы в Объединенные...    читать дальше
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