Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 79,8725 руб.

Минимальный курс доллара США составил 79,305 руб., максимальный - 80,3 руб. Было заключено 25057 сделок. Объем торгов составил 80597,98 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,8675 руб. за доллар США.

13 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8725 руб.

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В четверг, 14 апреля, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 1,25 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45551,703 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 575,572 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8725 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,305 руб., максимальный - 80,3 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 79,305 руб., максимальный - 80,3 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3582 руб. Минимальный курс евро составил 85,66 руб., максимальный - 87,15 руб. Было заключено 10095 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,66 руб., максимальный - 87,15 руб. Было заключено 10095 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5781 руб. Минимальный курс юаня составил 12,45 руб., максимальный - 12,744 руб. Было заключено 11379 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,45 руб., максимальный - 12,744 руб. Было заключено 11379 сделок.... читать дальше

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За период со 2 по 8 апреля 2022 года плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе рост цен на эту продукцию составлял 1,4%. В том числе помидоры стали дешевел на 5,3%,... В том числе помидоры стали дешевел на 5,3%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ на неделе с0 2 по 8 апреля снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее в течение двух недель цены не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ выросли на... читать дальше

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За период со 2 по 8 апреля 2022 года потребительские цены повысились на 0,66% против 0,99% неделей ранее (с 26 марта по 1 апреля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года инфляция составила 10,83%. В апреле 2021 года цены повысились на 0,58%,... В апреле 2021 года цены повысились на 0,58%,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне сохраняющегося антироссийского санкционного давления Запада, в то время как подрожала нефть, а внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в свете свежей статистики по инфляции в США и старта сезона квартальных отчетов.... читать дальше

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Цены на золото демонстрируют умеренный подъем в среду, однако этого хватает, чтобы продлить серию повышений до пяти сессий подряд. Июньские фьючерсы на золото подорожали на 0,27% в ходе торгов на бирже Comex, до $1981,40 за тройскую унцию. За последние пять сессий... Июньские фьючерсы на золото подорожали на 0,27% в ходе торгов на бирже Comex, до $1981,40 за тройскую унцию. За последние пять сессий... читать дальше

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Американская Intel Corp., один из крупнейших мировых производителей комплектующих для компьютеров, планирует сократить углеродный след своих глобальных операций до нуля к 2040 году, говорится в распространенном сообщении. Кроме того, компания намерена повышать... читать дальше

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Наблюдавшееся в марте ослабление курса рубля с учетом временных лагов продолжит оказывать существенное давление на инфляцию в РФ, следует из комментария Банка России. "Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое... "Повышенная курсовая волатильность, а также лаговые эффекты продолжат оказывать значимое... читать дальше

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Цены на нефть продолжили подъем после публикации отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, указавшего на существенный прирост запасов нефти в стране по итогам минувшей недели. Как стало известно из отчета EIA, коммерческие запасы нефти в США за... Как стало известно из отчета EIA, коммерческие запасы нефти в США за... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2013 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8219 руб. Минимальный курс доллара США составил 79,265 руб., максимальный - 80,265 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 79,265 руб., максимальный - 80,265 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало кредитные рейтинги FG BCS Ltd., холдинговой компании Финансовой группы "БКС", ее операционных подразделений - BrokerCreditService (Cyprus) Ltd., BrokerCreditService Structured Products Plc и BCS Prime Brokerage... читать дальше

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Банк Канады повысил сегодня базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1%, и отметил необходимость дальнейших увеличений стоимости заимствований для удержания инфляционных ожиданий на таргетируемом уровне 2%. Решение регулятора совпало с ожиданиями... Решение регулятора совпало с ожиданиями... читать дальше

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